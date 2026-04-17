Villa gæti sent Chelsea í Meistaradeild Evrópu Sindri Sverrisson skrifar 17. apríl 2026 10:30 Aston Villa sló Bologna út í 8-liða úrslitum Evrópudeildarinnar í gærkvöld. Getty/George Wood Ágætar líkur eru á því að liðið sem endar í 6. sæti ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í vor fái sæti í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð. Öruggt er að fimm efstu fá þar sæti en lið á borð við Brentford, Everton, Brighton og Sunderland eygja nú möguleika á að komast á stærsta svið félagsliðaboltans. Þetta veltur allt á því að Aston Villa vinni Evrópudeildina og þar eru Villa-menn nú komnir í undanúrslit og mæta öðru ensku liði, Nottingham Forest. Í stuttu máli: Ef Villa vinnur Evrópudeildina og endar í 5. sæti ensku úrvalsdeildarinnar þá mun liðið í 6. sæti fá aukasæti í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð. Villa er sem stendur í 4. sæti en aðeins þremur stigum á undan Liverpool. Liðið sem vinnur Evrópudeildina fær nefnilega sæti í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð. Ef að Forest fær það sæti er málið mjög einfalt. Forest, sem er í 16. sæti ensku úrvalsdeildarinnar, fær þá viðbótarsæti í Meistaradeildinni og ensku liðin þar verða samtals sex; Forest og fimm efstu í úrvalsdeildinni. Ef að Villa vinnur Evrópudeildina og endar samt líka í hópi fjögurra efstu liða í ensku deildinni (og fær því í raun Meistaradeildarsæti með tvennum hætti) þá fylgir því hins vegar ekki neitt viðbótarsæti fyrir ensku liðin í Meistaradeildinni. Fimm efstu liðin í ensku úrvalsdeildinni færu einfaldlega í Meistaradeildina og „aukasætið" sem Villa fengi færi til liðs í öðru landi, samkvæmt styrkleikaröðun UEFA. Hversu dýrmætt verður sjötta sæti? Það er aðeins ef að Villa vinnur Evrópudeildina og endar í 5. sæti úrvalsdeildarinnar sem að liðið í 6. sæti fær Meistaradeildarsæti. Um 6. sætið er hörð barátta en Chelsea er þar núna með 48 stig, Brentford og Everton hafa 47, og Brighton og Sunderland 46. Jafnvel Bournemouth (45) og Fulham (44) eru með í þessari baráttu. Þessi lið eru svo að sjálfsögðu hvort sem er í baráttu um Evrópusæti því 7-8 efstu liðin í ensku úrvalsdeildinni komast í einhverja af Evrópukeppnunum þremur á næstu leiktíð. Ef að Villa endar neðar en í 5. sæti og vinnur Evrópudeildina gildir einfaldlega það sama og hjá Forest, að liðið fengi þá aukasæti í Meistaradeildinni og efstu fimm liðin í úrvalsdeildinni færu þangað líka.