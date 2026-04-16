Donald Trump Bandaríkjaforseti segir Ísraelsmenn og Líbana hafa komist að samkomulagi um tíu daga vopnahlé sem á að taka gildi klukkan 22 í kvöld að íslenskum tíma.
Hann greinir frá þessu í færslu á Truth Social þar sem hann segist hafa rætt við Joseph Aoun, forseta Líbanon, og Benjamín „Bibi“ Netanjahú.
Þess ber að geta að forsetaskrifstofa Líbanon sagði í samtali við BBC fyrr í dag að engar fyrirætlanir væru uppi um viðræður við Ísrael. Þá stæðu árásir Ísraels á skotmörk í Líbanon enn yfir.
Trump segist hafa falið J.D. Vance varaforseta og varnarmálaráðherranum Marco Rubio auk starfsmannastjórans Dan „Razin“ Caine að vinna með Ísrael og Líbanon að því að ná varanlegum friði.
Að lokum státar Trump sig af því að hafa „leyst níu stríð um víða veröld og þetta verður mitt tíunda.“