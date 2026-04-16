Erlent

Íranir geti valið auð­veldu leiðina eða þá erfiðu

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Pete Hegseth svaraði spurningum um Íransstríðið í dag.

Bandaríkin munu halda uppi herkví við Hormússund eins lengi og þörf krefur að sögn Pete Hegseth varnarmálaráðherra landsins. Hann segir Bandaríkin nú undirbúa sig undir möguleikann á frekari átökum, Íranir hafi val um að ljúka átökum með því að velja auðveldu leiðina ellegar verði þeim gert að fara erfiðu leiðina. Hann hótaði árásum á orkuinnviði landsins.

Herkví Bandaríkjanna við sundið hófst fyrr í vikunni en bandarísk herskip meina írönskum flutningaskipum með henni að sigla í gegnum sundið. Íranir hafa beitt lokunum á sundinu fyrir sig síðan árásir Bandaríkjanna og Ísraela hófust gegn landinu þann 28. febrúar með tilheyrandi skaða fyrir efnahagskerfi heimsins. Fimmtungur allrar olíu sem framleidd er í heiminum er flutt í gegnum sundið.

Tímabundið vopnahlé er nú í gildi. New York Times hefur eftir varnarmálaráðherra Bandaríkjann að herkvínni verði viðhaldið eins lengi og þörf sé á. Hegseth beindi orðum sínum til íranskra stjórnvalda á blaðamannafundi nú fyrir skemmstu og sagði að hernaðarmáttur Bandaríkjanna væri einungis að aukast. 

Hvatti hann Írana að samningaborðinu og til að gangast við skilmálum Bandaríkjanna, sem meðal annars hafa farið fram á að Íranir hætti með öllu auðgun úrans. Það hafa Íranir ekki getað fallist á.

Þá gerði Hegseth á fundinum lítið úr varnarmætti Írana. Sagði þá ekki getað endurbyggt flugskeytakerfi sitt eftir árásir Bandaríkjanna. „Þið getið fært hluti til en þið getið ekki endurbyggt þetta. Við erum klárir í slaginn. Þið hafið ekki stjórn á neinu.“

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið