Sigmar Ó. Maríusson er látinn Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 3. maí 2026 23:02 Sigmar var sæmdur fálkaorðunni af Vigdísi Finnbogadóttur. Sigmar Ó. Maríusson gullsmiður er látinn, 91 árs að aldri. Hann rak verslunina Módelskartgripir við Hverfisgötu í rúma þrjá áratugi og var sæmdur fálkaorðunni fyrir störf sín. „Faðir okkar Sigmar Ó. Maríusson gullsmiður, er nú fallinn frá 91 árs að aldri, litríkur maður og listrænn, fullur af þrautseigju, félagslyndi og lífskrafti,“ segja aðstandendur Sigmars í færslu á Facebook. Sigmar fæddist 8. mars 1935 í Hammi í Þistilfirði. Foreldrar hans voru Maríus Jósafatsson og Sigrún Aðalsteinsdóttir. Sigmar var 21 árs þegar hann missti báða fætur sína í bílslysi. Hann dvaldi í ellefu mánuði á sjúkrahúsi en fékk loks gervifætur á sjúkrahúsi í Danmörku. Í viðtali sem birt var í Tímanum árið 1973 sagðist hann ekki hafa treyst sér til að sinna sveitastörfum í Þistilfirði með gervifætur en bætti síðar við að hann teldi það ólíklegt að hann hefði orðið bóndi. Sigmar sagðist hafa verið afar heppinn þegar hann komst í gullsmíðanám hjá Halldóri Sigurðssyni. Sigmar stundaði nám hjá Halldóri árin 1958 til 1962 og starfaði hjá honum í tvö ár til viðbótar. Árið 1964 stofnaði hann, auk Pálma Jónssonar, Módelskartgripi sem var til húsa við Hverfisgötu. Tæpum tveimur áratugum síðar tók Sigmar alfarið við rekstrinum þar til ársins 1997. Þar á eftir var hann með verkstæði í bílskúrnum við heimili sitt í Kópavogi. Árið 1994 var Sigmar sæmdur fálkaorðunni af Vigdísi Finnbogadóttur. Þá var hann formaður Félags íslenskra gullsmiða í eitt ár og síðar heiðursmeðlimur. Á heimasíðu félagsins er honum lýst sem miklum sagnamanni auk þess sem hann hafi verið þekktur fyrir að herma eftir Stefáni frá Möðrudal. Árið 2020 gaf Bókaútgáfan Hólar út æviminningar Sigmars, bók nefnda Siddi Gull sem Guðjón Ingi Eiríksson skráði. Sigmar kvæntist Þórdísi Jóhannsdóttur og eignuðust þau saman fimm börn. Sambýliskona hans eftir andlát Þórdísar var Ragnheiður Ríkharðsdóttir og eignuðust þau eitt barn. Andlát Mest lesið Inga Dögg lést á Skorradalsvatni Innlent Stakk sofandi mann sem hann taldi hafa brotið á syni sínum Innlent „Skilningur opnar ekki höfnina“ Innlent Þrír taldir hafa látist vegna hantaveirusmits Erlent „Þitt vandamál er að þú skilur ekki stéttarfélög“ Innlent Þrír flokkar skipa efstu sætin í nær öllum kjördæmum Innlent „Í versta falli alvarleg forréttindablinda“ Innlent „Ég er ekki viss um að þau viti hvað við viljum“ Innlent Taldi að vegabréfinu hefði verið stolið við Skógafoss Innlent Talinn hafa stungið þann þriðja fyrr um daginn Erlent Fleiri fréttir Sigmar Ó. Maríusson er látinn Lenti á hvolfi í á: „Þetta er ekkert notalegt“ „Ég er ekki viss um að þau viti hvað við viljum“ „Skilningur opnar ekki höfnina“ Brúnþari geti nýst til að græða sár og byggja bein Vilja meiri stuðning í atvinnumálum og íþróttahús fyrir Þórsara Stakk sofandi mann sem hann taldi hafa brotið á syni sínum Sinueldur á Kjalarnesi „Þitt vandamál er að þú skilur ekki stéttarfélög“ Gervigreindin gæti haft áhrif á ESB-atkvæðagreiðsluna Brotthvarf bandarískra hermanna veiki ekki NATO í Evrópu Eftirlit lögreglu og utanríkisráðherra um breytingar á herafla í Þýskalandi Inga Dögg lést á Skorradalsvatni Lögðu hald á eggvopn og fíkniefni en handtóku engan Verkalýðsfélög, gervigreind og Landeyjahöfn í Sprengisandi Fjórir handteknir vegna fjögurra líkamsárása Lögregla með virkt eftirlit við afmæli Hell's Angels Þrír flokkar skipa efstu sætin í nær öllum kjördæmum „Í versta falli alvarleg forréttindablinda“ Katla kjörin forseti Stúdentaráðs Töluverður viðbúnaður lögreglu í Kópavogi Taldi að vegabréfinu hefði verið stolið við Skógafoss „Þetta á náttúrulega ekki að gerast“ „Mjög gott að við höfum náð að slíðra sverðin“ Vinna að spálíkani til að skima sjálfvirkt fyrir vannæringu Beint: Pallborð Leigjendasamtakanna um húsnæðismál Glapræði að fella niður einu ferð dagsins: „Er öllum sama þó Grímsey fari í eyði?“ Það geti ekki hvaða skip sem er dýpkað í mynni Landeyjahafnar „Flokkur fólksins tekur í rauninni út óánægju með ríkisstjórnina“ Óska þess að ákvörðun um spítalann liggi fyrir sem fyrst Sjá meira