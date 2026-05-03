Sig­mar Ó. Maríus­son er látinn

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Sigmar var sæmdur fálkaorðunni af Vigdísi Finnbogadóttur.
Sigmar Ó. Maríusson gullsmiður er látinn, 91 árs að aldri. Hann rak verslunina Módelskartgripir við Hverfisgötu í rúma þrjá áratugi og var sæmdur fálkaorðunni fyrir störf sín.

„Faðir okkar Sigmar Ó. Maríusson gullsmiður, er nú fallinn frá 91 árs að aldri, litríkur maður og listrænn, fullur af þrautseigju, félagslyndi og lífskrafti,“ segja aðstandendur Sigmars í færslu á Facebook.

Sigmar fæddist 8. mars 1935 í Hammi í Þistilfirði. Foreldrar hans voru Maríus Jósafatsson og Sigrún Aðalsteinsdóttir.

Sigmar var 21 árs þegar hann missti báða fætur sína í bílslysi. Hann dvaldi í ellefu mánuði á sjúkrahúsi en fékk loks gervifætur á sjúkrahúsi í Danmörku. 

Í viðtali sem birt var í Tímanum árið 1973 sagðist hann ekki hafa treyst sér til að sinna sveitastörfum í Þistilfirði með gervifætur en bætti síðar við að hann teldi það ólíklegt að hann hefði orðið bóndi. Sigmar sagðist hafa verið afar heppinn þegar hann komst í gullsmíðanám hjá Halldóri Sigurðssyni. 

Sigmar stundaði nám hjá Halldóri árin 1958 til 1962 og starfaði hjá honum í tvö ár til viðbótar. Árið 1964 stofnaði hann, auk Pálma Jónssonar, Módelskartgripi sem var til húsa við Hverfisgötu. Tæpum tveimur áratugum síðar tók Sigmar alfarið við rekstrinum þar til ársins 1997. Þar á eftir var hann með verkstæði í bílskúrnum við heimili sitt í Kópavogi.

Árið 1994 var Sigmar sæmdur fálkaorðunni af Vigdísi Finnbogadóttur. Þá var hann formaður Félags íslenskra gullsmiða í eitt ár og síðar heiðursmeðlimur. Á heimasíðu félagsins er honum lýst sem miklum sagnamanni auk þess sem hann hafi verið þekktur fyrir að herma eftir Stefáni frá Möðrudal.

Árið 2020 gaf Bókaútgáfan Hólar út æviminningar Sigmars, bók nefnda Siddi Gull sem Guðjón Ingi Eiríksson skráði. 

Sigmar kvæntist Þórdísi Jóhannsdóttur og eignuðust þau saman fimm börn. Sambýliskona hans eftir andlát Þórdísar var Ragnheiður Ríkharðsdóttir og eignuðust þau eitt barn.

