Boðar „frelsisaðgerðir“ til að koma skipum um sundið

Donald Trump Bandaríkjaforseti tikynnti á samfélagsmiðlinum Truth Social í nótt að Bandaríkjamenn myndu „leiðbeina“ skipum sem setið hafa föst um Hormuz-sund. Segir hann um að ræða aðgerðir í þágu mannúðar og bendir réttilega á að áhafnir skipanna séu að verða uppiskroppa með mat og aðrar nauðsynjar.
Athygli vekur að hann segir umræddar áhafnir saklaus fórnarlömb „kringumstæða“ og að um sé að ræða góðviljaverk þeirra sem staðið hafa í átökum á svæðinu; Bandaríkjanna, Mið-Austurlanda og Íran. Aðgerðirnar muni fara fram undir yfirskriftinni „Project Freedom“.
Trump segir einnig í færslunni að viðræður standi yfir sem gætu leitt til „jákvæðrar niðurstöðu fyrir alla“.
Áætlað er að um 850 skip séu föst á Persaflóa en ekkert virðist fast í hendi um það hvernig umræddum aðgerðum til að koma þeim út um sundið verði háttað. Wall Street Journal hefur eftir embættismanni að það standi ekki til að herskip Bandaríkjahers fylgi þeim.
Þá hafa stjórnvöld í Íran varað við því að þau muni túlka öll „afskipti“ Bandaríkjamanna á Hormuz-sundi sem brot gegn vopnahléinu sem nú er í gildi.
Ráðamenn í Íran greindu einnig frá því í gær að þeim hefðu borist viðbrögð stjórnvalda vestanhafs við tillögum sem fyrrnefndu lögðu fram fyrir helgi varðandi samkomulag til að greiða fyrir opnun sundsins. Það liggur ekki fyrir hvort yfirlýsingar Trump um „frelsisaðgerðirnar“ tengist þessum þreifingum milli ríkjanna.