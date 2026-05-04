Íranir segja tveimur eldflaugum hafa verið skotið að bandarísku herskipi á eða nærri Hormússundi í morgun. Íranskur miðill, tengdur byltingarverði Íran, segir eldflaugarnar hafa hæft skipið en því neita Bandaríkjamenn.
Fars-fréttaveitan í Íran, sem hefur tengingar við íranska byltingarvörðinn, sagði frá því í morgun að stjórnendur bandarískrar freigátu hefðu ekki orðið við skipunum byltingarvarðarins og því hafi tveimur eldflaugum verið skotið að herskipinu nærri borginni Jask, sem er vestur af Hormússundi.
Þessar eldflaugar eru sagðar hafa hæft skipið og á því að hafa verið snúið við aftur.
Í frétt Fars segir að leiðtogar byltingarvarðarins hafi ítrekað lýst því yfir að engu skipi verði siglt gegnum sundið, án leyfis þeirra.
Blaðamaður Axios hefur eftir háttsettum bandarískum embættismanni að ekkert herskip hafi orðið fyrir írönskum eldflaugum. Svarið snýr þó ekki að því hvort eldflaugum hafi verið skotið að bandarísku herskipi á svæðinu.
Senior U.S. official denies a U.S. ship was hit by Iranian missiles— Barak Ravid (@BarakRavid) May 4, 2026
Yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum hefur gefið út tilkynningu um að ekkert skip hafi orðið fyrir eldflaugum frá Íran. Þeir segja herskip á svæðinu notuð til að halda Íran í hverkví og til að aðstoða við opnun Hormússunds.
Þeir segja ekki til um hvort eldflaugum hafi verið skotið að herskipi eða ekki.
🚫 CLAIM: Iranian state media claims that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps hit a U.S. warship with two missiles. ✅ TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. pic.twitter.com/VFxovxLU6G— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026
Reuters hefur eftir írönskum embættismanni að „viðvörunarskotum“ hafi verið skotið að bandarísku herskipi. Það hafi verið gert til að koma í veg fyrir að því yrði siglt inn á Hormússund.
Vopnahlé er í gildi milli Bandaríkjamanna og Írana en Hormússundi hefur verið lokað fyrir siglingar nærri allra skipa frá því Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásir á Íran fyrir rúmum tveimur mánuðum síðan.
Um fimmtungur allrar olíu heimsins fer þar um, við hefðbundnar kringumstæður, og hefur lokunin haft mikil áhrif á hagkerfi víða um heim.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, tilkynnti í nótt að til stæði að „leiðbeina“ skipum sem setið hafa föst um Hormússund þar í gegn. Hvernig það á að gerast sagði hann þó ekki.
Í kjölfarið vöruðu ráðamenn í Íran við því að þeir myndu túlka öll afskipti Bandaríkjamanna á sundinu sem brot gegn vopnahléinu sem nú er í gildi.
Donald Trump Bandaríkjaforseti tikynnti á samfélagsmiðlinum Truth Social í nótt að Bandaríkjamenn myndu „leiðbeina“ skipum sem setið hafa föst um Hormuz-sund. Segir hann um að ræða aðgerðir í þágu mannúðar og bendir réttilega á að áhafnir skipanna séu að verða uppiskroppa með mat og aðrar nauðsynjar.
Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir Írani ekki enn hafa „borgað nægilega hátt verð“ fyrir gjörðir sínar síðustu áratugi. Trump fer nú yfir nýjustu tillöguna um varanlegt vopnahlé við Íran. Hann útilokar ekki frekari hernaðaraðgerðir í Íran þó svo að hlé hafi verið gert á þeim fyrir tæpum mánuði.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hingað til hafnað miðlunartillögu Írans en í henni fólst að opnað yrði fyrir umferð um Hormússund og að herkví bandaríska hersins yrði aflétt.
Donald Trump segist ekki þurfa leyfi frá Bandaríkjaþingi fyrir stríðsrekstrinum í Íran þar sem honum sé í raun lokið. Hann er ekki ánægður með stöðu mála í samningaviðræðum og segir að Bandaríkjamenn muni ekki fara of snemma frá Íran.
Bandaríkin eru nú að leita til annarra ríkja og biðja um að þau taki þátt í alþjóðlegu samstarfi um að opna Hormússund aftur.