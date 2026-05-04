Þó sveitarfélögin á Suðurlandi séu mörg hver stór þá eru þau ekki endilega fjölmenn. Málefnin þar geta þó snert marga og þannig er staðan í Skeiða- og Gnúpverjahreppi en það er eitt af sveitarfélögunum á svæðinu sem hefur ákvarðanarétt varðandi Hvammsvirkjun. Í sveitastjórn hefur oft á tíðum verið hart tekist á um málið.
Rúmlega 600 manns eru með lögheimili í Skeiða- og Gnúpverjahreppi en þar er á döfinni mikil uppbygging, ekki síst í kringum Árnes þar sem búist er við að íbúafjöldi tvöfaldist á næstu árum.
Sveitarfélagið er eitt þeirra sem hefur haft ákvörðunarrétt í tengslum við uppbyggingu Hvammsvirkjunar og í bókun sveitarstjórnar frá því í mars má sjá að ekki hafa allir verið sammála um þá ákvörðun að virkja í Þjórsá.
„Ég er bjartsýnn á það að virkjanamálin verði minna í umræðunni og við séum að horfa til framtíðar og við séum að horfa á uppbyggingu samfélagsins,“ segir Haraldur Jónsson sveitarstjóri í Skeiða- og Gnúpverjahreppi og oddviti L-lista í kosningunum þann 16. maí. Viðtal við Harald birtist í Íslandi í dag þar sem nokkur sveitarfélög á Suðurlandi voru heimsótt í tilefni af sveitastjórnarkosningum í vor.
„Maður finnur fyrir þvi að það er bjartsýni í samfélaginu. Við erum í miklum framkvæmdum að byggja upp innviði og ég er bjartsýnn á það á komandi árum að íbúum hér muni fjölga mikið og lífsgæði batna.“
Hafa málefni Hvammsvirkjunar verið erfitt mál í sveitarstjórninni?
„Virkjanamálin hafa verið þung og erfið og umræðan í sveitarstjórn hefur oft verið erfið og tekist á þar. Mér sýnist svona miðað við hvernig framboðin eru núna að það stefni bara í tvö framboð og þau framboð hafa talað fyrir uppbyggingu. Ég held það verði ekki sömu átök á næstu árum í virkjanamálum, ég vona það allavega,“ bætir Haraldur við.
Mikil uppbygging á sér stað í kringum Árnes og víðar í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Haraldur nefnir meðal annars framkvæmdir á vegum Bláa lónsins sem skapi tvö hundruð heilsársstörf á næstu árum og þá munu virkjanaframkvæmdir á komandi árum og áratugum einnig skapa atvinnu.
Gert er ráð fyrir að íbúafjöldi á svæðinu muni tvöfaldast.
„Við erum að horfa fram á það að hér á svæðinu hefur ferðaþjónnustan haft aðeins minna vægi og það mun breytast mjög mikið með opnun fjallabaðanna og gestastofunnar eftir tvö ár. Þannig að ég held að það séu miklar áskoranir gagnvart samfélaginu og hlúa vel að nýjum íbúum, að það séu stóru málin.“
Nýlega bókaði sveitarstjórn að ekki verði unnið frekar að skipulagningu orkumannvirkja á svæðinu fyrr en undanþága slíkra mannvirkja frá fasteignamati hefur verið felld úr gildi.
Það sé nauðsynlegt til að nærsamfélaginu sé tryggður sanngjarn ávinningur af uppbyggingunni.
„Þetta er bara sanngirnismál. Það er búið að berjast fyrir þessu í á annan áratug. Það eru eiginlega allir orðnir sammála um þetta, á þingi, orkufyrirtækin, nærsamfélagið. Það þarf að vera meiri ávinningur í nærsamfélaginu,“ segir Haraldur.
„Málið er nýbúið að fara í gegnum samráðsgátt þar sem yfir fjörtíu umsagnir komu, bæði frá sveitarfélögum og orkufyrirtækjum, og þar voru allir sammála því að nærsamfélagið á að njóta meiri ávinnings. Það þarf að skipta þessu á sanngjarnan hátt.“
Hann telur formsatriði að málið klárist.
„Frumvarpið liggur fyrir, það á eftir að mæla fyrir því hvort sem það verður núna í vor eða í haust. Ég held að það sé orðið formsatriði að þetta mál klárist og þannig geri okkur kleift að byggja upp sterkara samfélag úti á landi.“