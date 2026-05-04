Þrítugur íslenskur karlmaður hefur stefnt eiginkonu sinni, 23 ára Rússa, til lögskilnaðar. Í stefnunni segir að þau hafi gengið í hjúskap í apríl 2024 eftir stutt samband en í júlí sama ár hafi hún fyrirvaralaust flutt til Rússlands og þannig slitið samvistum þeirra.
Í stefnunni, sem birt var í Lögbirtingablaðinu í gær, segir að maðurinn hafi lagt fram beiðni um skilnað hjá Sýslumanninum á Höfuðborgarsvæðinu í febrúar 2026 síðastliðnum. Allar samningaviðræður við konuna hafi reynst árangurslausar. Þá hafi hún neitað að mæta til Sýslumanns og neiti þannig að láta sig málið varða. Sýslumaður hafi vísað beiðni hans um lögskilnað frá um miðjan mars 2026.
Maðurinn neyddist því til að leggja fram beiðni um opinber skipti. Með úrskurði hafi Héraðsdómur Reykjavíkur hafnað að verða við beiðni hans um opinber skipti þar sem aðilar séu eignalausir.
„Lögheimili stefndu er óskráð. Þá er dvalarstaður hennar ókunnur og hafa allar tilraunir til að hafa upp á henni með öðrum leiðum, svo sem í gegnum síma, tölvupóst og samfélagsmiðla reynst árangurslausar. Þar sem ekki hefur verið unnt að afla upplýsinga um hvar megi birta stefnu eftir almennum reglum, sbr. a-lið 1. mgr. 89. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, var stefnanda nauðsynlegt að grípa til þess úrræðis að birta stefnu þessa í Lögbirtingablaðinu.“