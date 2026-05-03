„Ég er ekki viss um að þau viti hvað við viljum“ Smári Jökull Jónsson skrifar 3. maí 2026 21:31 Andrés Bertelsen og Guðmundur Finnbogason eru oddvitar þeirra tveggja framboða sem bjóða fram í Grímsnes- og Grafningshreppi. Vísir/Lýður Valberg Í Grímsnes- og Grafningshreppi eiga tæplega 700 manns löghemili. Þar er einnig stærsta sumarbústaðabyggð landsins en á fjórða þúsund frístundahús eru skráð í sveitarfélaginu. Stærsta kosningamálið í hreppnum tengist einmitt frístundahúsum og þar eru ekki allir sammála. Tveir listar eru í framboði í Grímsnes- og Grafningshreppi, annars vegar A-listi, framboðslisti um öflugt samfélag í vaxandi sveitarfélagi og hins vegar framboðið Betri sveit fyrir okkur öll. Eitt mál umfram önnur hefur verið áberandi í umræðunni fyrir kosningar, um hvernig sveitarfélagið hefur tekið á óskum þeirra sem vilja breyta skráningu frístundahúsa yfir í íbúðahús. „Okkur hefur fundist við jaðarsett“ Framboð Betri sveitar hefur sett þetta mál í öndvegi. Biskupstungnabraut í Grímsnes- og Grafnhingshreppi.Vísir „Okkur hefur fundist við svolítið jaðarsett. Við erum öll að borga hérna útsvar og eigum hérna hús en upplifum okkur eins og við séum jaðarsett,“ segir Andrés Bertelsen oddviti Betri sveitar. „Til dæmis þegar kemur að skólaakstri hjá börnunu okkar. Ég og konan mín búum hérna við hliðina á öðru húsi, 20 metra frá öðru húsi. Börnin okkar fá ekki skólaakstur en börnin við hliðina á okkur fá.“ Andrés Bertelsen er oddviti Betri sveit fyrir okkur öll í Grímsnes- og Grafningshreppi.Vísir/Lýður Valberg Hann segir það misskilning að fólk sé að biðja um að vera með lögheimili í sumarbústað. „Ég held að sveitarstjórn hafi hingað til verið hrædd um að opna einhverjar hurðir. Í staðinn fyrir að mynda einhverja skýra stefnu um þessi málefni sem er orðið tímabært að gera hjá okkur öllum. Ég held að við búum við breytt búsetuskilyrði á öllu landinu, þetta er að aukast.“ „Fólk er að færa búsetuna sína í frístundahúsið einfaldlega vegna þess að þetta eru ekki lengur einhverjir 50 fermetra sumarbústaðir, þetta eru 150, 250 fermetra hús,“ segir Andrés. „Myndi enginn skipuleggja frístundabyggð“ Guðmundur Finnbogason oddviti A-lista segir málið í raun snúast um skipulagsrétt sveitarfélaganna. „Ég hef alveg fullan skilning á því að fólk sé að berjast fyrir því sem það vill fá í samfélaginu, ég held bara að þetta sé ekki rétti staðurinn til þess,“ segir Guðmundur en viðtal við oddvitana báða birtist í kosningaþætti Ísland í dag þar sem nokkur sveitarfélög á Suðurlandi voru heimsótt. Guðmundur Finnbogason oddviti A-lista í Grímsnes- og Grafningshreppi.Vísir/Lýður Valberg „Þetta er fyrst og fremst samtal sem þarf að eiga sér stað á milli sveitarfélaga og ríkis ef einhverjar svona breytingar eiga að verða. Þetta er ekki eitthvað sem við eigum að vera að draga inn í sveitastjórnarkosningar sem náttúrulega eiga bara í eðli sínu að snúast um rekstur sveitarfélagsins,“ segir Guðmundur. Ef gert yrði auðveldara að breyta skráningu frístundahúsa yfir í íbúðahús myndi slíkt hafa mikil áhrif á sveitarfélag eins og Grímsnes- og Grafningshrepp þar sem 20% sumarhúsa landsins eru, alls um 3400 talsins. Frá Borg í Grímsnesi.Vísir „Ef við ætluðum að fara í einhverja svona vegferð þar sem við erum í raun að taka þessa reglu, sem er búin að vera í gildi mjög lengi að ekki er hægt að skrá lögheimili sitt í frístundahúsi, þá ertu í raun bara að segja við sveitarfélögin að skipulagið sem þau hafa byggt upp síðustu áratugi hafi enga þýðingu lengur.“ „Við værum í rauninni líka að segja það að það myndi enginn skipuleggja frístundabyggð neins staðar í dag vegna þess að við myndum ekki vita hvað það myndi þýða eftir eitt, tvö eða þrjú ár.“ „Erum ekki að biðja um meiri þjónustu en við erum með nú þegar“ Andrés ítrekar að ekki sé verið að biðja um að skrá lögheimili í sumarbústað. „Við erum að biðja um svokallað aðsteturslögheimili. Við erum ekki að biðja um þjónustu sem snýr að snjómokstri eða að sækja ruslið okkar. Þegar kemur að börnunum er það annað. Við erum ekki að biðja um meiri þjónustu en við erum með nú þegar.“ Frá Borg í Grímsnesi.Vísir Hann hafi óskað eftir samtali við núverandi sveitarstjórn um málið. Margir hafi upplifað höfnun þegar ákveðið var í nóvember að setja allt deiliskipulag í frístundabyggð í bið vegna óviss um málaflokkinn. „Það var skýr beiðni um samtal. Ég skil framboðið sem er nú þegar í sveitarfélaginu, ég veit alveg hvað þau eru að fara fram á. Ég veit hvað þau vilja. En ég er ekki viss um að þau viti hvað við viljum,“ segir Andrés. Engin lausn í augsýn Guðmundur sér enga góða lausn á málinu í bráð. „Ef við ætluðum að fara í þessa vegferð þá þyrfti þetta að vera þannig útfærsla að hún gangi upp, sérstaklega gagnvart þeim íbúum sem um ræðir.“ „Hún þyrfti líka að ganga upp gagnvart sveitarfélögunum á þann hátt að hún væri ekki að setja þau í einhverja fjárhagslega stöðu sem væri ómöguleg. Það er bara mjög líklegt að það yrði þannig,“ bætir hann við. „Þannig að nei, ég er ekki með neina útfærslu að lausn að þessu,“ segir Guðmundur að lokum. Grímsnes- og Grafningshreppur Byggðamál Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Inga Dögg lést á Skorradalsvatni Innlent Stakk sofandi mann sem hann taldi hafa brotið á syni sínum Innlent „Skilningur opnar ekki höfnina“ Innlent Þrír taldir hafa látist vegna hantaveirusmits Erlent „Þitt vandamál er að þú skilur ekki stéttarfélög“ Innlent Þrír flokkar skipa efstu sætin í nær öllum kjördæmum Innlent „Í versta falli alvarleg forréttindablinda“ Innlent Taldi að vegabréfinu hefði verið stolið við Skógafoss Innlent Talinn hafa stungið þann þriðja fyrr um daginn Erlent Handtekinn eftir að rottueitur fannst í barnamat Erlent Fleiri fréttir „Ég er ekki viss um að þau viti hvað við viljum“ „Skilningur opnar ekki höfnina“ Brúnþari geti nýst til að græða sár og byggja bein Vilja meiri stuðning í atvinnumálum og íþróttahús fyrir Þórsara Stakk sofandi mann sem hann taldi hafa brotið á syni sínum Sinueldur á Kjalarnesi „Þitt vandamál er að þú skilur ekki stéttarfélög“ Gervigreindin gæti haft áhrif á ESB-atkvæðagreiðsluna Brotthvarf bandarískra hermanna veiki ekki NATO í Evrópu Eftirlit lögreglu og utanríkisráðherra um breytingar á herafla í Þýskalandi Inga Dögg lést á Skorradalsvatni Lögðu hald á eggvopn og fíkniefni en handtóku engan Verkalýðsfélög, gervigreind og Landeyjahöfn í Sprengisandi Fjórir handteknir vegna fjögurra líkamsárása Lögregla með virkt eftirlit við afmæli Hell's Angels Þrír flokkar skipa efstu sætin í nær öllum kjördæmum „Í versta falli alvarleg forréttindablinda“ Katla kjörin forseti Stúdentaráðs Töluverður viðbúnaður lögreglu í Kópavogi Taldi að vegabréfinu hefði verið stolið við Skógafoss „Þetta á náttúrulega ekki að gerast“ „Mjög gott að við höfum náð að slíðra sverðin“ Vinna að spálíkani til að skima sjálfvirkt fyrir vannæringu Beint: Pallborð Leigjendasamtakanna um húsnæðismál Glapræði að fella niður einu ferð dagsins: „Er öllum sama þó Grímsey fari í eyði?“ Það geti ekki hvaða skip sem er dýpkað í mynni Landeyjahafnar „Flokkur fólksins tekur í rauninni út óánægju með ríkisstjórnina“ Óska þess að ákvörðun um spítalann liggi fyrir sem fyrst Meirihlutinn á þingi fallinn, gremja í Grímsey og risadagur í íþróttunum Gulu hjólunum stillt upp á slysstöðum Sjá meira