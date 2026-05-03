Lenti á hvolfi í á: „Þetta er ekkert nota­legt“

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Á endanum tókst að koma bílnum úr vatninu. Aðsend

„Þetta var nú ekkert mál,“ er það fyrsta sem Gunnar Guðjónsson sagði við blaðamann en í torfærukeppni í gær hafnaði Gunnar á hvolfi ofan í á. Hann var í tæpar tuttugu sekúndur að koma sér upp úr vatninu en segir allt hafa litið mun verr út en það var í raun.

Gunnar var einn keppenda í Sindratorfærunni sem fór fram á Hellu í gær. Þegar hann var í öðrum hringnum fór bíllinn út af brautunni og hafnaði á hvolfi ofan í á. Hann var á bólakafi í um nítján sekúndur.

Hann segir að bíllinn hafi fests á leiðinni og hafi hann haft mikið fyrir því að koma bílnum aftur af stað. Átökin hafi hins vegar leitt til þess að eitt stykki í bremsudælunni brotnaði og var Gunnar því bremsulaus. 

„Þetta er ekkert notalegt en þú ferð náttúrulega sjálfkrafa af stað, þú ert búinn að læra að losa sjálfan þig í veltu,“ segir Gunnar en líkt og má geta miðað við hans fyrstu orð var hann ansi hress þrátt fyrir byltuna.

„Ég tók líka þarna á flug í fyrstu brautinni og lenti á toppnum þar þannig að ég var búinn að losa mig einu sinni þann daginn.“

Þetta er í annað sinn sem Gunnar keppir í torfæruakstri.

Lendir maður oft í því að velta bílnum í svona keppnum?

„Já, þegar maður er klaufi,“ svarar hann léttur í bragði.

„Ég held þetta hafi verið miklu verra fyrir þá sem horfðu á þetta heldur en þann sem var í bílnum og fór ofan í.“

Engin sundleikfimi í Stangarhyl

Það lá við að um leið og Gunnar var kominn upp úr ánni fór hann að laga bílinn, enda menntaður vélavirki. Þetta var fyrsta keppnin hans á bílnum og segist hann aldrei hafa keyrt bílinn upp brekku fyrr en hann hóf keppnina í gærmorgun. Þá var þetta í annað skipti sem hann keppti í torfæruakstri yfir höfuð.

„Þetta hefur verið draumur síðan ég var krakki,“ segir Gunnar.

Hann byrjaði sem aðstoðarmaður Andra Más á Kúrekanum og var svo boðið að aðstoða við smíði á nýjum bíl.

Til allrar lukku er öryggisbúnaðurinn í bílnum til fyrirmyndar.

„Þegar ég var búinn að því þá buðu þeir mér að taka eina keppni, ég þáði og þar með varð skrattinn laus.“

Líkt og kom fram fór Gunnar nær strax að gera við bílinn og segist hann bjartsýnni eftir að hafa varið deginum í dag í viðgerðir. Hann stefnir ótrauður á næstu torfærukeppni í Stangarhyl sem fer fram síðustu helgina í maí.

„Fólk verður að mæta í Stangarhyl og sjá hvort það verði ekki einhver upplifun þar. Það er ekkert vatn þar svo fólk þarf ekki að hafa áhyggjur af því,“ segir Gunnar.

„Ég get lofað að ég lendi ekki í vatni ef ég tek þátt. Það verður engin sundleikfimi hjá mér.“

