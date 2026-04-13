Dominic Calvert-Lewin, framherji Leeds United, var kátur eftir 2-1 sigur á Manchester United á Old Trafford í kvöld en þetta var fyrsti deildarsigur liðsins þar síðan 1981.
„Þetta eru gríðarlega mikilvæg úrslit fyrir okkur. Við komum hingað til að vinna, það var þannig sem við stilltum upp. Við framkvæmdum leikplanið og fórum heim með þrjú stig. Við erum himinlifandi,“ sagði Dominic Calvert-Lewin við Sky Sports.
United-menn misstu Lisandro Martinez af velli með rautt spjald fyrir að rífa í hár Calvert-Lewin. Hvað fannst honum um það?
„Ég veit það ekki, ég sem ekki reglurnar. Ég fann að það var togað í hárið á mér. Ég sagði dómaranum frá því að hann togaði í hárið á mér og hann tekur ákvarðanirnar. Óheppilegt fyrir hann, hvort sem hann ætlaði sér þetta eða ekki. Ég er ekki langrækinn,“ sagði Calvert-Lewin.
Hann var hetjan hinum megin á vellinum þegar hann bjargaði á marklínu í leiknum.
„Ég var bara í augnablikinu, með hugann við leikinn, einbeittur og tilbúinn að sinna mínu starfi. Sem betur fer var ég þarna til að bjarga boltanum af línunni og það má segja að það bæti upp fyrir færin sem ég hefði átt að nýta hinum megin á vellinum,“ sagði Calvert-Lewin.
Hann var spurður um það hvort úrslitin gæfu liðinu sjálfstraust: „Já, það gera þau. Það er mikilvægt að við lesum ekki of mikið í utanaðkomandi umræðu og höldum áfram að einbeita okkur að því sem er fram undan,“ sagði Calvert-Lewin.
„Það er auðvelt að koma hingað og skrá sig á spjöld sögunnar, en það skiptir engu máli í lok tímabilsins þegar stigin eru talin saman. Það er það eina sem við einbeitum okkur að – einn leikur í einu, og að tryggja að við höldum sæti okkar í ensku úrvalsdeildinni,“ sagði Calvert-Lewin.