„Ef hann lítur á þetta sem leikaraskap þá er hann á rangri hillu“ Þorsteinn Hjálmsson skrifar 12. apríl 2026 22:15 Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram. Vísir/Guðmundur „Þetta var skrítinn leikur, rússíbanareið,“ sagði Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram eftir 3-3 jafntefli gegn ÍA á Lambhagavellinum. Eftir rólegan fyrri hálfleik, þá sprakk leikurinn út í þeim seinni. Fram komst snemma yfir í síðari hálfleik en eftir klukkutíma leik var staðan orðin 1-3 fyrir gestunum af Skaganum. Framara náðu hins vegar að jafna leikinn og skoraði fyrirliðinn, Kennie Chopart, jöfnunarmarkið í uppbótatíma með skalla eftir horn. „Jafn fyrri hálfleikur svona að mestu leyti, ekki mikill munur á liðunum og lítið um færi. Seinni hálfleikurinn, þá opnaðist þetta allt saman og við skorum snemma en svo fáum við þrjú mörk á okkur á tíu mínútum sem ég er virkilega ósáttur við. Við vorum í raun heppnir að fá ekki fjórða markið á okkur og skíttapa hérna, en við sýndum karakter og börðumst fyrir þessu stigi.“ Slysin gerast Aðspurður hvað gerðist hjá hans leikmönnum þegar ÍA skoraði þrjú mörk með skömmu millibili, þá hafði Rúnar þetta að segja. „Það vantaði bara einbeitingu. Öll mörk getur maður horft á aftur og sagt af hverju gerðir þú ekki þetta og af hverju gerðir þú ekki hitt. Við munum finna það og skoða það, er þetta einbeitingarleysi eða værukærð eftir að hafa komist yfir. Maður veit aldrei hvað er að gerast í hausnum á mönnum. Slysin gerast, en síðan ertu að spila við lið sem að getur gert góða hluti.“ „Við þurfum að laga ýmislegt. Kannski færslan á varnarlínunni. Með fimm manna varnarlínu áttu ekki að geta fengið boltann rúllandi í gegnum vörnina þína.“ Mikill hiti var í leiknum á lokaandartökum hans. Johannes Vall, leikmaður ÍA, fór í glæfralega tæklingu beint fyrir framan varamannabekkina, en Vall var á gulu spjaldi þegar þetta gerðist. Örskömmu seinna féll Jakob Byström, leikmaður Fram, inn í teig eftir að Böðvar Böðvarsson hafði lagt báðar hendur á bakið á honum. Sigurður Hjörtur, dómari leiksins, mat sem svo að Byström væri að sýna leikræna tilburði og fékk hann því sitt seinna gula spjald eftir að hafa komið inn á sem varamaður. Rúnar var með sterkar skoðanir á báðum þessum atvikum. „Það að fara í tæklingar og eins og var í gamla daga að taka boltann og manninn, en Vall var á gulu og fer í reckless-challenge að mínu mati. Hann vissulega tekur boltann en straujar manninn líka. Þú þarft ekki alltaf að sparka í manninn, ef að leikmaðurinn hoppar ekki úr þessu þá er hann fótbrotinn. Hvort sem það er rangt eða rétt þá er þetta aldrei gult spjald á Jakob fyrir leikaraskap inn í vítateig. Böðvar setur aðra hendina á hann og svo hina og hrindir honum niður. Að mínu viti er þetta frekar vítaspyrna heldur en að gefa honum gult spjald og reka hann út af fyrir seinna gula spjaldið. Ef hann lítur á þetta sem leikaraskap þá er hann á rangri hillu sko. Að mínu viti er þetta bara klár vítaspyrna." Rúnar segir fátt annað en eitt stig sem hann getur tekið út úr þessum leik. „Eitt stig, það er það eina sem ég er sáttur við. Allt of mikið af gloppum í þessu hjá okkur, allt of mikið af lélegum ákvörðunartökum. Karakterinn í liðinu tek ég áfram og að gefast ekki upp og halda áfram og berjast fyrir þessum mörkum. Ég er ánægður með varamennina mína, þeir breyttu leiknum. Eina sem er jákvætt er stigið, ekkert annað." Golf Uppgjörið: Ísland - Portúgal 32-24| Ísland er á leiðinni á EM Handbolti Uppgjörið: KR - Keflavík 3-2 | Alexander Rafn fullkomnaði endurkomu KR-liðsins Íslenski boltinn Rekinn án skýringa og ætlar í mál Handbolti Fram - ÍA 3-3 | Chopart bjargaði stigi eftir rússibanareið Íslenski boltinn Í slæmum málum fyrir að hrópa á McIlroy: „Færðu mér son minn aftur“ Golf Segir svindl að karfa Kára standi: „Ég upplifi þetta sem algjöra þvælu“ Körfubolti Uppgjörið: ÍBV - FH 1-1 | Tryggði stig í fyrsta leik Íslenski boltinn Öruggt hjá City sem eykur á skjálfta Skyttanna Enski boltinn Fleiri fréttir „Dreymdi að ég myndi skora tvö“ „Ef hann lítur á þetta sem leikaraskap þá er hann á rangri hillu“ Fram - ÍA 3-3 | Chopart bjargaði stigi eftir rússibanareið Uppgjörið: KA - Stjarnan 2-3 | Flugu heim með stigin þrjú eftir fjörugan leik „Gáfum ódýr mörk“ „Frammistaðan verðskuldaði klárlega stig“ Áttu flug beint eftir leik og komust ekki í viðtöl „Sviðskvíðinn hvarf aldrei hjá lærisveinum mínum“ „Fannst þeir ekki eiga séns í okkur hérna í seinni hálfleik“ Uppgjörið: Valur - Þór Ak. 1-2| Nýliðarnir sóttu þrjú stig á Hlíðarenda Uppgjörið: KR - Keflavík 3-2 | Alexander Rafn fullkomnaði endurkomu KR-liðsins Uppgjörið: ÍBV - FH 1-1 | Tryggði stig í fyrsta leik „Deildin aldrei verið sterkari en í ár“ Bikarmeistararnir áfram eftir danskt sigurmark í lokin „Ekki gott fyrir hin liðin“ „Verður þetta ekki bara geðveiki?“ Segir að Ekroth verði að gera betur Víkingar áttu að fá víti: „Þetta er hendi, það er bara klárt“ Sjáðu fyrstu mörk tímabilsins í Bestu deildinni Uppgjörið:Víkingur Reykjavík - Breiðablik 1-1| Besta deildin opnar með stórmeistarajafntefli Oliver sagður á leið til Keflavíkur „Alls ekki áhyggjuefni“ Fram og KR eiga léttustu byrjunina „Eitthvað sem gerist í hausnum á mönnum þegar þeir eru að verja titil“ Gylfi Þór klár í að byrja gegn Breiðabliki í kvöld Besta-spáin 2026: Á ekki að geta klikkað Fantasy-deild í loftið: „Eins og Kylie Jenner bjóði þér á date og þú neitir því“ „Algjörlega nauðsynlegt að fá framherja“ Sjáðu upphitunarþátt Stúkunnar í heild Besta-spáin 2026: Þurfa að svara fyrir sig Sjá meira