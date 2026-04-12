Uppgjörið: Fram - ÍA 3-3 | Chopart bjargaði stigi eftir rússibanareið Þorsteinn Hjálmsson skrifar 12. apríl 2026 21:30 Framarar náðu stigi í lokin. Vísir/Guðmundur Fram og ÍA bundu enda á fyrstu umferð Bestu deildarinnar þetta árið með 3-3 jafntefli. Eftir markalausan fyrri hálfleik varð fjandinn laus í seinni hálfleik og rigndi inn mörkum. Fyrri hálfleikurinn var heldur rólegur og fá færi sem litu dagsins ljós. Framarar héldu töluvert betur í boltann í upphafi leiks en áttu erfitt með að tengja saman sendingar á síðasta þriðjungi. Skagamenn náðu betri tökum á uppspili sínu sem á leið. Hins vegar, líkt og hjá Fram, þá gerðist lítið þegar kom að síðasta þriðjungi vallarins. Staðan því 0-0 í hálfleik. Leikurinn gjörbreyttist í síðari hálfleik. Eftir aðeins þriggja mínútna leik var nýjasti framherji Fram búinn að skora. Atli Þór Jónasson stýrði þá fastri fyrirgjöf Kennie Chopart í markið af stuttu færi. Skagamenn voru hins vegar ekki lengi að svara fyrir sig. Viktor Jónsson, fyrirliði ÍA, skallaði boltann inn eftir darraðardans í teig Fram eftir hornspyrnu á 52. mínútu. Aðeins tveimur mínútum seinna var Skaginn kominn yfir. Johannes Vall kom þá með glæsilega stungusendingu inn fyrir á Markús Pál sem kláraði færið vel gegn sínu uppeldisfélagi. Fyrsti leikur Markúsar Páls í Bestu deildinni á ferlinum. Eftir klukkutíma leik skoraði Markús Páll sitt annað mark í leiknum þegar hann nýtir sér klaufaleg mistök í vörn Fram. Kom hann boltanum yfir Viktor Frey í marki Framara og fagnaði hann markinu gífurlega í kjölfarið. Heimamenn í Fram ætluðu þó ekki að gefast upp. Minnkuðu þeir muninn þegar stundarfjórðungur var eftir af leiknum. Eftir skallabaráttu inn í teig ÍA endaði boltinn fyrir fætur Sigurjóns Rúnarssonar sem kom honum í netið af stuttu færi. Það var svo í uppbótatíma sem fyrirliði Fram, Kennie Chopart, jafnaði leikinn með skalla eftir hornspyrnu. Dramatíkin var hins vegar ekki búinn, því á lokamínútunum barst boltinn inn í teig ÍA þar sem Jakob Byström, sóknarmaður Fram, var í baráttu við Böðvar Böðvarsson, varnarmann ÍA. Endaði það með að Byström féll til jarðar eftir að Böðvar hafði ýtt með báðum höndum á bakið á honum. Mat Sigurður Hjörtur atvikið sem svo að Byström hafi verið að sýna leikræna tilburði og fékk hann því sitt seinna gula spjald og því rautt. Var Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, afar ósáttur með þennan dóm, en hann vildi fá víti. Rúnar fylgdi dómurum leiksins af velli og var nokkuð æstur þegar hann ræddi við þá. Atvik leiksins Í leik fjölmargra atvika þá er jöfnunarmarkið atvik leiksins. Glæsilegur skalli hjá fyrirliða Fram sem skoraði og lagði upp í þessum leik og sýnir en og aftur ágæti sitt sem knattspyrnumanns í Bestu deildinni. Stjörnur og skúrkar Áður nefndur Kennie Chopart er ein af stjörnum leiksins og er kannski gamla stjarna leiksins. Því ungstirni leiksins er Markús Páll sem skoraði tvö mörk í frumraun sinni í Bestu deildinni. Áræðin og greinilega mjög skæður sóknarmaður hér á ferð. Ég á erfitt með að velja á milli hver í lokaatviki leiksins á að vera skúrkurinn. Er það Jakob Byström fyrir það að láta reka sig af velli? Er það Sigurður Hjörtur dómari fyrir ákvörðun sína, því frá mínu sjónarhorni þá leggur Böðvar báðar hendur á Byström og því mögulega erfitt að dæma um hversu mikil hrindingin var og hvort það verðskuldi gult spjald. Svo í útópískum heim er hægt að benda á Böðvar fyrir það að bjóða upp á þetta á lokaandartökum leiksins. Dómarar Sigurður Hjörtur Þrastarson og hans teymi átti í nægu að snúast í þessum leik. Mér fannst ekki rétt að víkja Byström af velli en er ekki viss um að þetta atvik hefði átt að vera vítaspyrna heldur. Spjöldin hefðu getað orðið fleiri í þessum leik og því ansi krefjandi verkefni fyrir dómarastéttina hér í kvöld. Stemning og umgjörð Rúmlega 800 manns á þessum leik og mikil stemning, þá sérstaklega þegar á leið og spennan magnaðist. Umgjörðin hjá Fram upp á tíu í fyrsta leik og vonandi helst hún þannig út tímabilið. Besta deild karla Fram ÍA