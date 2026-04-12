Erlent

Friðar­við­ræður runnu út í sandinn

Freyja Þórisdóttir skrifar
Í bandarísku sendinefndinni eru auk J.D. Vance varaforseta Steve Witkoff erindreki og fyrrum fasteignasali og golffélagi Bandaríkjaforseta og Jared Kushner tengdasonur Bandaríkjaforseta.
Í bandarísku sendinefndinni eru auk J.D. Vance varaforseta Steve Witkoff erindreki og fyrrum fasteignasali og golffélagi Bandaríkjaforseta og Jared Kushner tengdasonur Bandaríkjaforseta.

JD Vance, varaforseti Bandaríkjanna, hefur yfirgefið Islamabad, höfuðborg Pakistan, eftir að friðarviðræðum við Íran lauk án samkomulags. Hann sagðist hafa lagt fram „besta og endanlegasta tilboð“ sem hann væri fær um fyrir hönd Bandaríkjanna.

Þessu segir katarska fréttaveitan Al Jazeera frá í umfjöllun sinni en þar kemur einnig fram að utanríkisráðuneyti Írans hafi sagt að samkomulagi hafi verið náð um nokkur atriði og að það sé eðlilegt að endanlegt friðarsamkomulag hafi ekki náðst á einum degi.

Vance fer fyrir samninganefnd Bandaríkjanna en á fundinn í Islamabad mættu Abbas Araghchi utanríkisráðherra Írans og fleiri háttsettir embættismenn. Breski fjölmiðillinn BBC greindi frá því að JD Vance varaforseti Bandaríkjanna hafi sagt að samninganefnd Teheran hafi ekki samþykkt skilmála Bandaríkjamanna.

Viðræður fóru að sögn utanríkisráðuneytisins í Íran fram í andrúmslofti sem einkenndist af „vantrausti, tortryggni og efa“. Ráðuneytið hefur síðustu daga hvatt Bandaríkin til að forðast „óhóflegar kröfur“ og hefur neitað fullyrðingum Bandaríkjanna um að tvö skip þeirra hafi farið um Hormússund. 

Fyrr í vikunni var greint frá því að fallist hefði verið á tillögu um tveggja vikna vopnahlé sem fór hins vegar úr skorðum innan við sólarhring síðar vegna loftárása Ísraels á Líbanon. Pakistanar og Íranar vildu meina að vopnahléð næði einnig til Líbanons en því voru Bandaríkjamenn og Ísraelar ósammála.

Íran liggi ekkert á

Íranska fréttastofan Tasnim hefur eftir heimildarmanni sínum að „boltinn sé hjá Bandaríkjunum“ og að „Íran liggi ekkert á“ að semja.

Hann sakaði jafnframt Bandaríkin um að hafa misreiknað sig í samningaviðræðunum, rétt eins og þau hefðu gert í stríði, og varaði við því að ekkert myndi breytast á Hormússundi „fyrr en Bandaríkin myndu samþykkja skynsamlegan samning“.

Engin dagsetning eða staðsetning hefur verið ákveðin fyrir hugsanlega næstu umferð viðræðna.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið