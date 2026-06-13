Skipstjóri á Barða, skipi Síldarvinnslunnar, segir ítrekaðar æfingar um borð lífsnauðsynlegar og þær hafi skilað sér eins og best var á kosið í gær þegar eldur kom upp um borð. Stór og mikill eldur hafi blossað upp í vélarrúmi skipsins og reykur hafi fyllt afturskipið á örskotsstundu.
Theodór Elvar Haraldsson skipstjóri á Barða segir að öllu máli hafi skipt að enginn hafi verið í vélarrúminu þegar eldurinn kviknaði. Hann segir átökin hafa verið upp á líf og dauða. „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta.“
Eldur kom upp í vélarrúmi Barða NK 120, skips út fyrir ströndum Færeyja í gær og skipið rak vélarvana í rúma þrjá klukkutíma þangað til að færeyskt varðskip kom til bjargar.
Ekki er enn komið í ljós nákvæmlega hvað skeði en skipstórinn segir allt benda til þess að eldsneytislögn hafi farið í sundur. Það hafi blossað upp stór og mikil eldsprenging og vélarrúmið hafi orðið alelda á svipstundu.
Theodór segir áhöfnina hafa verið duglega að sinna eldvarnar- og brunaæfingum um borð og það hafi svo sannarlega skilað sér í gær. Áhöfnin hafi verið fljót að kæfa eldinn en tjónið sé þó töluvert. „Það varð engum meint af en þetta voru náttúrulega mikil átök og stress á meðan á þessu stóð.“
Færeyska björgunarmiðstöðin í Þórshöfn staðfestir í samtali við Vísi að þeim hafi borist neyðarkall frá Barða skömmu fyrir klukkan þrjú í gær. Skipið var þá statt um 15 sjómílum norðan af Færeyjum.
Hann sjálfur hafi strax kallað eftir neyðaraðstoð. Skipið hafi verið tekið í tog um kvöldmatarleytið og þeir hafi komið í höfn í Færeyjum í morgun, tólf tímum seinna. Theodór segir alla áhöfnina dauðfegna að komast á hótel og hvíla sig eftir átökin.