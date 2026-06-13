Þrjár aflýsingar hjá Icelandair Áróra L Davíðsdóttir skrifar 13. júní 2026 12:20 Samtals níu flugferðum Icelandair hefur veri aflýst í gær og í dag vegna mönnunarvanda. Vísir/Anton Brink Boðað hefur verið til nýs fundar í kjaradeilu Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna hjá ríkissáttasemjara. Þremur flugferðum Icelandair var aflýst í nótt og í morgun. Vélarnar áttu að koma til landsins frá Mílanó, Boston og New York. Samningsfundurinn mun fara fram á mánudag klukkan 10.30 en þetta staðfestir Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari í samtali við fréttastofu. Leiða má líkur að því að flugferðunum hafi verið aflýst vegna mönnunarvanda en sex flugferðum var aflýst í gær vegna manneklu. Flug Kjaramál Icelandair Mest lesið Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Innlent Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Innlent „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Innlent Eldhaf gaus upp í vélarrúmi og skipið rak í þrjá tíma Innlent Sæbrautargátan leyst: Það er 58, ekki 60 - en samt ekki alveg Innlent Tveir látnir eftir að bíl var ekið í hlið húss Erlent Hlaðvarparar hrósa sigri: „Logi er greinilega nettur gæi“ Innlent Felldi loks tár þegar andlát eiginmannsins var rætt Innlent Bein útsending: Brautskráning Háskóla Íslands Innlent Friður í augsýn að uppfylltum skilyrðum Erlent Fleiri fréttir Þrjár aflýsingar hjá Icelandair Hægt að skoða þyrlur og sprengjuleitarbúnað Gæslunnar Viðgerð Herjólfs dregst um þrjár vikur: „Vonum að þetta fari nú að verða búið“ Tilgangslaust stríð og æfir hjólabúar „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Hlaðvarparar hrósa sigri: „Logi er greinilega nettur gæi“ Bein útsending: Brautskráning Háskóla Íslands Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Eldhaf gaus upp í vélarrúmi og skipið rak í þrjá tíma Sæbrautargátan leyst: Það er 58, ekki 60 - en samt ekki alveg Ríkisstjórnin ýmist bensínlaus bátur eða á leikskóla í platheimi Friðarsamkomulag, rauð ljós á Sæbraut og ógeðfelldar lýsingar í dómsal Njósnarar enn í lögsögunni Felldi loks tár þegar andlát eiginmannsins var rætt „Af hverju má ég vera í Hveragerði en Grindvíkingar ekki í Grindavík?“ Hittust átta sinnum til að úrskurða um risaeðlubeinin Bólar ekkert á ályktun ungra miðflokksmanna Kviknaði í raftæki Samgönguáætlun samþykkt á Alþingi Staðfesta synjun SÍ: „Þetta er ekki bara fyrir Jón Atla“ Eigi von á tæplega 200 þúsund gestum Nýsamþykktum samningi hjólhýsabyggðarinnar sagt upp Eldur kviknaði í Toppstöðinni „Við getum alveg fullyrt það að sumarið sé komið“ Skilyrðin til þess fallin að „drepa samfélagið“ Stungu dóttur sína í hjartað: „Hún var mjög hugrökk“ Faðir sýknaður af því sem eftir stóð af ásökunum dóttur Samkomulag um þinglok og blíða í borginni Borgin afþakkar risaeðlubein Sjá meira