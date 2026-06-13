Innlent

Þrjár af­lýsingar hjá Icelandair

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Samtals níu flugferðum Icelandair hefur veri aflýst í gær og í dag vegna mönnunarvanda. 
Samtals níu flugferðum Icelandair hefur veri aflýst í gær og í dag vegna mönnunarvanda.  Vísir/Anton Brink

Boðað hefur verið til nýs fundar í kjaradeilu Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna hjá ríkissáttasemjara. Þremur flugferðum Icelandair var aflýst í nótt og í morgun. Vélarnar áttu að koma til landsins frá Mílanó, Boston og New York.

Samningsfundurinn mun fara fram á mánudag klukkan 10.30 en þetta staðfestir Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari í samtali við fréttastofu.

Leiða má líkur að því að flugferðunum hafi verið aflýst vegna mönnunarvanda en sex flugferðum var aflýst í gær vegna manneklu. 

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