Rúmlega 2600 kandítatar brautskrást úr grunn- og framhaldsnámi frá Háskóla Íslands í Frjálsíþróttahöllinni í Laugardal í dag. Hægt er að fylgjast með athöfnunum í beinni útsendingu á Vísi.
Líkt og fyrri ár verða tvær athafnir, sú fyrri klukkan tíu og sú seinni klukkan 13:30.
Í fyrri brautskráningarathöfninni taka kandídatar í grunn- og framhaldsnámi frá Félagsvísindasviði, Heilbrigðisvísindasviði og Hugvísindasviði við prófskírteinum sínum. Samtals brautskrást 738 frá Félagsvísindasviði, 566 frá Heilbrigðisvísindasviði og 401 frá Hugvísindasviði.
Kandídatar í grunn- og framhaldsnámi frá Menntavísindasviði og Verkfræði- og náttúruvísindasviði fá prófskírteini sín afhent í seinni athöfninni. Alls brautskrást 654 frá Menntavísindasviði og 280 frá Verkfræði- og náttúruvísindasviði.
Þetta er fyrsta vorbrautskráning Silju Báru R. Ómarsdóttur í embætti rektors og mun hún flytja ávarp við báðar athafnirnar. Judith Lucia Bischof, MS í hagnýtri sálfræði, og Myrkvi M. W. Stefánsson, BS í efnaverkfræði, ávarpa gesti fyrir hönd brautskráningarkandídata.