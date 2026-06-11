Fótbolti

Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heims­meistara­mót

Andri Broddason skrifar
Haítí þarf að breyta treyjunum sínum fyrir heimsmeistaramótið
Haítí þarf að breyta treyjunum sínum fyrir heimsmeistaramótið Chris Arjoon/Icon Sportswire via Getty Images

Haítí þarf að breyta treyjunum sínum á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Fifa lét Haítí vita aðeins nokkrum dögum fyrir fyrsta leik mótsins.

Haítí er að keppa á heimsmeistaramótinu í fótbolta í annað skipti í sögunni. Árið 1974 komst liðið á HM en tapaði öllum leikjunum sínum. Mikið fagnaðarefni var því þegar Haíti náði að komast aftur á heimsmeistaramótið og ætlar liðið að reyna að ná betri úrslitum.

Treyja Haítí á heimsmeistaramótinu er með mynd af bardaganum af Vertières þar sem Haítí hrekkti nýlenduherra sinn Frakkland burt. Þessi bardagi skiptir Haítí miklu máli og ákvað treyjuframleiðandinn að hafa mynd af bardaganum á aðaltreyju liðsins.

Í reglum Fifa stendur að treyjur landsliða megi ekki vera pólitískar. Myndir af bardaga í sjálfstæðisbaráttu á treyjunum teljast með sem pólitískar treyjur og eru því samkvæmt Fifa ekki leyfilegar.

Mynd af treyju Haítí liðsins

Fifa beið lengi með að gera athugasemd við treyjuna en sem betur fer brást treyjuframleiðandi Haítí skjótt við og mun breyta treyju liðsins. Þó svo að keppnistreyjurnar verði ekki með myndinni eru stuðningsmenn Haítí margir hverjir búnir að kaupa treyjuna. Einnig er hún enn til sölu þannig að stuðningsmenn geta verið í henni á leikjum.

Haítí er í C-riðli með Brasilíu, Marokkó og Skotlandi. Fyrsti leikur liðsins er á móti Skotlandi og er ekki búið að birta hvernig treyjum Haítí mun spila í.

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