Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót Andri Broddason skrifar 11. júní 2026 11:15 Haítí þarf að breyta treyjunum sínum fyrir heimsmeistaramótið Chris Arjoon/Icon Sportswire via Getty Images Haítí þarf að breyta treyjunum sínum á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Fifa lét Haítí vita aðeins nokkrum dögum fyrir fyrsta leik mótsins. Haítí er að keppa á heimsmeistaramótinu í fótbolta í annað skipti í sögunni. Árið 1974 komst liðið á HM en tapaði öllum leikjunum sínum. Mikið fagnaðarefni var því þegar Haíti náði að komast aftur á heimsmeistaramótið og ætlar liðið að reyna að ná betri úrslitum. Treyja Haítí á heimsmeistaramótinu er með mynd af bardaganum af Vertières þar sem Haítí hrekkti nýlenduherra sinn Frakkland burt. Þessi bardagi skiptir Haítí miklu máli og ákvað treyjuframleiðandinn að hafa mynd af bardaganum á aðaltreyju liðsins. Í reglum Fifa stendur að treyjur landsliða megi ekki vera pólitískar. Myndir af bardaga í sjálfstæðisbaráttu á treyjunum teljast með sem pólitískar treyjur og eru því samkvæmt Fifa ekki leyfilegar. Mynd af treyju Haítí liðsins Fifa beið lengi með að gera athugasemd við treyjuna en sem betur fer brást treyjuframleiðandi Haítí skjótt við og mun breyta treyju liðsins. Þó svo að keppnistreyjurnar verði ekki með myndinni eru stuðningsmenn Haítí margir hverjir búnir að kaupa treyjuna. Einnig er hún enn til sölu þannig að stuðningsmenn geta verið í henni á leikjum. Haítí er í C-riðli með Brasilíu, Marokkó og Skotlandi. Fyrsti leikur liðsins er á móti Skotlandi og er ekki búið að birta hvernig treyjum Haítí mun spila í. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Fær einn lokaséns eftir áfall á Spáni: „Ég var bara mjög hrædd“ Sport „Hún er gjörsamlega niðurbrotin“ Sport Táningur sakfelldur fyrir morð á frjálsíþróttamóti Sport Söguleg endurkoma Knicks Körfubolti „Heimskasta körfuboltalið í sögu mannkyns“ Körfubolti „Við erum félagar, við Messi“ Fótbolti Ronaldo fór illa með færin í kvöld Fótbolti „Slakiði á“ Fótbolti Edwards rekinn frá Úlfunum Fótbolti Nýi Barcelona-maðurinn í góðum gír í sigri Englendinga Fótbolti Fleiri fréttir Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót HM-minning: Breytti öllu með „hræðilegri“ klippingu á miðju HM Edwards rekinn frá Úlfunum „Slakiði á“ Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Nýi Barcelona-maðurinn í góðum gír í sigri Englendinga Ronaldo fór illa með færin í kvöld Birkir Már skorar þegar það er Megavika Birkir Már með tvö og Afturelding í undanúrslit í fyrsta skipti Geta unnið HM þrátt fyrir að eiga engan leikmann á topp 100 Infantino vill ekki biðjast afsökunar á miðaverðinu á HM „Við erum félagar, við Messi“ Segja dómarann vera með tengsl við „hryðjuverkasamtök“ McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Messi sló ellimet gegn Íslandi Átta rauð spjöld í sama leiknum Ætla að kæra stuðningsmenn til lögreglunnar Leið Íslands á HM skýrist og leikur í Osló hjálpaði Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Sjáðu magnaða innkomu Messi og öll mörk heimsmeistaranna Mótmæli fyrir utan opnunarleik heimsmeistaramótsins Endurfundir Messi og Guðjohnsen HM-minningin: Þegar Úrúgvæ setti fjórar stjörnur á búninginn sinn HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Rafael Leão ver hnefahöggið sitt Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs „Þær eru ekkert eðlilega góðar“ Völlurinn og stúkan á floti stuttu fyrir leik Íslands og Argentínu Sjá meira