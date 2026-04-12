ÍBV og FH skildu jöfn 1-1 í fyrstu umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Hásteinsvelli í dag eftir leik tveggja hálfleikja. FH-ingar mættu illa til leiks en stýrðu ferðinni eftir hlé. Markaskorararnir tveir skoruðu báðir sitt fyrsta mark í efstu deild.
FH-ingar fá hrós fyrir fagmannlega nálgun þar sem þeir mættu snemma til Eyja, tóku dallinn frá Þorlákshöfn í gær, og gistu í Eyjum í nótt. Það var líklega gert til að forðast sjóveiki og áhrif á spilamennskuna en satt best að segja virðist það ekki hafa virkað sem skyldi.
Það stóð ekki steinn yfir steini hjá FH-ingum í fyrri hálfleik og loforð um hápressu, ákefð og læti í spilamennsku liðsins voru sannarlega brotin.
Óvissa hefur verið um Eyjamenn í ljósi þjálfaraskipta en ÍBV mætti með kunnuglegt lið þar sem átta af ellefu í byrjunarliði voru fastamenn í fyrra. Nýliðarnir voru bakvörðurinn Milan Jezdemirovic, Róbert Elís Hlynsson, lánsmaður frá KR sem spilaði sem fölsk nýja í framlínunni og Eyjamaðurinn ungi Viggó Valgeirsson sem var á láni hjá Njarðvík í Lengjudeildinni í fyrra.
Sá síðastnefndi byrjaði vel. Hann skoraði eina mark fyrri hálfleiks eftir stoðsendingu fyrirliðans Alex Freys Hilmarssonar á 35 mínútu. Rangstöðulykt var af markinu en Viggó fékk að njóta vafans og stýrði boltanum í netið af markteig.
ÍBV leiddi 1-0 í hléi eftir nokkuð bragðdaufan fyrri hálfleik þar sem þeir stýrðu alfarið ferðinni og virtust hreinlega ekki þurfa að hafa mikið fyrir hlutunum.
Eftir vonlausan fyrri hálfleik tóku gestirnir sig taki eftir hléið og stýrðu ferðinni gegn Eyjamönnum sem gekk lítið áleiðis í sóknaraðgerðum sínum.
FH gekk þó illa að skapa sér færi gegn þéttum Eyjamönnum sem virtust ætla að sigla sigri í höfn.
FH fékk víti þegar rúmur stundarfjórðungur var eftir þegar Bjarki Björn Gunnarsson braut á Baldri Kára Helgasyni innan teigs. Kjartan Kári Halldórsson steig á punktinn en Marcel Zapytowski varði spyrnu hans.
Fimm mínútum síðar átti Milan Jezdemirovic kæruleysislega sending til baka á Zapytowski. FH-ingar komust á milli og boltinn barst til Kára Kristjánssonar, sem var að spila sinn fyrsta leik í Bestu deildinni eftir skipti frá Þrótti í vetur. Hann lagði boltann í autt markið frá vítateigslínu og tryggði FH-ingum stig.
Leiknum lauk 1-1 og liðin skiptust á jafnan hlut.
Jöfnunarmarkið. FH-ingar voru ekkert sérlega líklegir til að jafna þrátt fyrir að hafa klúðrað víti skömmu fyrr og gekk ekkert frábærlega að skapa færi fram á við. Klaufagangur Eyjamanna kostaði þá tvö stig í dag.
Viggó Valgeirsson var öflugur í dag og skoraði sitt fyrsta mark í efstu deild. Baldur Kári Helgason var góður í vinstri bakverðinum hjá FH og Alex Freyr Hilmarsson stóð fyrir sínu að venju á miðju ÍBV. Zapytowski með vítavörslu og öflugur milli stanganna.
Adolf Daði Birgisson var ósýnilegur hjá FH eftir góðan leik í bikarnum fyrir viku síðan og Arnar Breki Gunnarsson náði sér ekki á strik hinu megin. Jezdimirovic með sendingu sem kostaði mark.
Nóg að gera hjá Jóhanni Inga Jónssyni og teymi hans. Tíu gul spjöld á loft og á fjórða tug brota. Svo sem ekkert út á Jóhann að setja. Eyjamenn vildi víti í lokin sem var á mörkunum en Jóhann nokkuð góður í krefjandi leik.
Fámennt í stúkunni en ágætlega mannað í brekkunni hinu megin. Krakkaskari hrópaði áfram ÍBV við og við en annars einangraðist hávaðinn úr stúkunni við dómaratuð og að fögnuð marka.