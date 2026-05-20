Innlent

Óska eftir vitnum að líkams­á­rás í Lækjar­götu

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Lögregla á höfuðborgarsvæðinu leitar vitna.
Lögregla á höfuðborgarsvæðinu leitar vitna. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir vitnum og upplýsingum frá þeim sem búa yfir upptökum af líkamsárás sem átti sér stað á að morgni sunnudags 17. maí  rétt fyrir klukkan 06:00.

Þetta kemur fram í yfirlýsingu á Facebook. Þar segir að atvikið hafi átt sér stað í Lækjargötu við Laugaveg þar sem nokkrir einstaklingar hafi veist að karlmanni á miðjum aldri.

„Lögreglan biður þá sem kunna að hafa orðið vitni að líkamsárásinni eða eiga upptökur sem varpað gætu ljósi á málsatvik, að hafa samband í síma 444 1000. Upplýsingum má einnig koma á framfæri í tölvupósti á netfangið 2519@lrh.is.“

Myndband af líkamsárás í götunni hefur undanfarið verið í dreifingu á samfélagsmiðlum. Það má sjá hér að neðan. 

Klippa: Líkamsárás í Lækjargötu
Lögreglumál Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið