Óska eftir vitnum að líkamsárás í Lækjargötu Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 20. maí 2026 13:29 Lögregla á höfuðborgarsvæðinu leitar vitna. Vísir/Vilhelm Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir vitnum og upplýsingum frá þeim sem búa yfir upptökum af líkamsárás sem átti sér stað á að morgni sunnudags 17. maí rétt fyrir klukkan 06:00. Þetta kemur fram í yfirlýsingu á Facebook. Þar segir að atvikið hafi átt sér stað í Lækjargötu við Laugaveg þar sem nokkrir einstaklingar hafi veist að karlmanni á miðjum aldri. „Lögreglan biður þá sem kunna að hafa orðið vitni að líkamsárásinni eða eiga upptökur sem varpað gætu ljósi á málsatvik, að hafa samband í síma 444 1000. Upplýsingum má einnig koma á framfæri í tölvupósti á netfangið 2519@lrh.is." Myndband af líkamsárás í götunni hefur undanfarið verið í dreifingu á samfélagsmiðlum. Það má sjá hér að neðan. Klippa: Líkamsárás í Lækjargötu