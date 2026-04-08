Víkingar efstir en Þórsarar neðstir í spánni

Valur Páll Eiríksson skrifar
Spá fyrirliða, þjálfara og forráðamanna í Bestu deild karla í fótbolta var opinberuð við hátíðlega athöfn í Kópavogi í dag. Fæstum að óvörum er Víkingi spáð titilvörn.

Kynningarfundur fyrir Bestu deildina fór fram í dag en deildarkeppnin fer af stað á föstudaginn kemur er Víkingur, Íslandsmeistarar síðasta árs, tekur á móti Breiðabliki, Íslandsmeisturum þarsíðasta árs.

Fáum að óvörum eru þau tvö lið efst í spánni fyrir komandi leiktíð, líkt og hjá flestum öðrum. Víkingi er spáð meistaratitlinum og Breiðabliki öðru sæti.

Stjarnan og KR fylgja þar á eftir og er því spáð Evrópusætum fyrir næsta ár. Nýliðar Keflavíkur og Þórs frá Akureyri er spáð falli þar sem Þórsarar eru neðstir í spánni.

Spá fyrirliða, þjálfara og forráðamanna er eftirfarandi:

  • 1.Víkingur
  • 2.Breiðablik
  • 3.Stjarnan
  • 4.KR
  • 5.ÍA
  • 6.Valur
  • 7.KA
  • 8.Fram
  • 9.FH
  • 10.ÍBV
  • 11.Keflavík
  • 12.Þór
