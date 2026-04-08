Víkingar efstir en Þórsarar neðstir í spánni Valur Páll Eiríksson skrifar 8. apríl 2026 13:08 Víkingum er spáð titilvörn. vísir/Anton Spá fyrirliða, þjálfara og forráðamanna í Bestu deild karla í fótbolta var opinberuð við hátíðlega athöfn í Kópavogi í dag. Fæstum að óvörum er Víkingi spáð titilvörn. Kynningarfundur fyrir Bestu deildina fór fram í dag en deildarkeppnin fer af stað á föstudaginn kemur er Víkingur, Íslandsmeistarar síðasta árs, tekur á móti Breiðabliki, Íslandsmeisturum þarsíðasta árs. Fáum að óvörum eru þau tvö lið efst í spánni fyrir komandi leiktíð, líkt og hjá flestum öðrum. Víkingi er spáð meistaratitlinum og Breiðabliki öðru sæti. Stjarnan og KR fylgja þar á eftir og er því spáð Evrópusætum fyrir næsta ár. Nýliðar Keflavíkur og Þórs frá Akureyri er spáð falli þar sem Þórsarar eru neðstir í spánni. Spá fyrirliða, þjálfara og forráðamanna er eftirfarandi: 1.Víkingur 2.Breiðablik 3.Stjarnan 4.KR 5.ÍA 6.Valur 7.KA 8.Fram 9.FH 10.ÍBV 11.Keflavík 12.Þór