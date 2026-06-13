Innlent

Fleiri hlynntir en and­vígir sam­kvæmt nýrri könnun

Eiður Þór Árnason skrifar
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Inga Sæland barna- og menntamálaráðherra. Meiri stuðningur mælist meðal stuðningsfólks Viðreisnar og Samfylkingarinnar.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Inga Sæland barna- og menntamálaráðherra. Meiri stuðningur mælist meðal stuðningsfólks Viðreisnar og Samfylkingarinnar. Vísir/Anton Brink

Fleiri eru hlynntir en and­vígir því að Ís­land hefji aðildar­viðræður við Evrópu­sam­bandið sam­kvæmt nýrri könnun sem Maskína gerði fyrir DV. Alls sögðust 44,5 pró­sent svar­enda vera hlynntir viðræðum en 39,4 pró­sent and­vígir. Á sama tíma svöruðu 14,6 pró­sent veit ekki og 1,5 pró­sent vildu ekki svara.

Ef einungis er horft til þeirra sem tóku afstöðu sögðust 53,1 prósent vera jákvæðir en 46,9 prósent andvígir. Greint er frá niðurstöðunum í frétt DV. Þar kemur fram að lítill munur hafi verið milli kynja en nokkuð misjafnt var eftir aldurshópum. Mældist andstaða mest hjá fólki á aldrinum 70 ára og eldri.

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið fer fram 29. ágúst. Könnun Maskínu var framkvæmd 2. til 11. júní og voru svarendur 1.856 talsins. Þar af tóku 1.558 afstöðu.

Könnun sem Gallup framkvæmdi nýlega fyrir Viðskiptablaðið gaf til kynna að minni stuðningur sé við inngöngu í Evrópusambandið en aðildarviðræður. Mældist þar meirihluti þeirra sem tóku afstöðu andvígur því að Ísland yrði hluti af Evrópusambandinu. 

Sögðust 39 prósent svarenda Gallup fylgjandi, 46 prósent andvíg og 16 prósent hvorki fylgjandi né andvígir aðild Íslands. Svipuð niðurstaða birtist þegar Gallup kannaði afstöðu til aðildar í byrjun apríl.

Skoðanakannanir Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Evrópusambandið

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