Aron Sigurðarson skoraði tvö marka KR í góðum 4-2 sigri á Val í 32-liða úrslitum Mjólkurbikars karla í fótbolta í dag. Hann segir sigurinn vera þroskamerki fyrir hans menn.
„Þetta var bara drulluerfiður leikur og þetta er drullugott lið. Við gerðum þetta að aðeins meiri leik en þetta þurfti að vera. Mér fannst þetta full tense þegar þeir minnkuðu í 3-1. En þetta var professional,“ segir Aron við Vísi eftir leik.
„Við erum að reyna að klífa upp stigann að verða frábært lið, að vinna Valsmenn í alvöru leik sýnir andlegan styrk og það hefur ekki gerst síðan ég kom hingað. Við þurftum að þjást aðeins og verja markið okkar, það er annað,“
„Mér finnst við vera að taka gott skref sem lið. Það er bara frábært að fara áfram í bikar og slá út mjög gott Valslið,“ segir Aron.
Líkt og hann nefnir hefur KR ekki tekist að vinna Val í deild eða bikar frá því að hann kom þangað fyrir tveimur árum síðan. Ákveðinni vörðu sé náð og sigurinn sé þroskamerki.
„Það sem hefur vantað í þetta lið er andlegur styrkur og að mæta í hvern einasta leik eins, ekki velja okkur leiki þar sem við erum 100 prósent. Ef við mætum í alla leiki svona erum við flottir,“ segir Aron.
Sigurinn var síst of stór og KR hefði getað skorað fleiri mörk. Sárabótamark Bjarna Marks Antonssonar fyrir Val undir lokin gefur þá ef til vill ranga mynd.
„Mér fannst leikurinn alltaf vera okkar, nema í seinni hálfleik komu 10 mínútur hér og þar en þetta er gegn liði sem varð í öðru sæti í fyrra og hvert einasta lið í þessari Bestu deildinni mun ná augnablikum gegn okkur og þá þurfum við að geta þjáðst í gegnum það. Við gerðum það vel í dag og vorum þéttir og flottir varnarlega og almennt flottir í þessum leik,“ segir Aron sem mátti sjá að naut sín vel í flæðandi sóknarleik KR-inga í dag.
„Við erum bestir þegar við njótum okkar, erum frjálsir og orkumiklir. Þá erum við helvíti góðir. En við þurfum að mæta svona í hvern einasta leik. Það er það sem við þurfum að bæta.“