4-2 Tap Valsmanna fyrir KR í Mjólkurbikar karla í dag er afrakstur meiðslahrjáðs vetrar samkvæmt Hermanni Hreiðarssyni, þjálfara Vals. Hann er hundfúll að vera úr leik en segir margt jákvætt í leik sinna manna sem séu skemmra á veg komnir en aðrir.
KR vann leikinn nokkuð afgerandi og sigurinn hefði getað verið stærri en 4-2. Staðan var 2-0 í hálfleik en þá hefði munurinn getað verið stærri.
Valsmönnum tókst að minnka muninn í 3-1 áður en KR bætti við fjórða markinu og sárabótamark varð til þess að lokatölur yrðu 4-2.
„Þetta er fúlt. Þetta er afrakstur vetrarins. Það eru búin að vera meiðsli í allan vetur og við höfum ekki náð að slípa okkur saman. Það sýndi sig í byrjun þegar við vorum ekki alveg í takti,“ segir Hermann í samtali við Vísi eftir leik og bætir við:
„Svo um leið og við breytum aðeins um leikkerfi og náum að klukka þá meira þá er þetta bara jafn leikur. En við höfðum í raun bara þennan eina leik til að slípa okkur saman, það er það súra,“ segir Hermann en Valsmenn hafa glímt við mikil meiðsli í vetur og átt í erfiðleikum með að hreinlega manna æfingar.
„Menn eru bara að koma saman hérna í fyrsta skipti í dag. Það er ekki afsökun heldur staðreynd. En svo sýnum við á köflum stórkostlegan fótbolta og ég held að fyrsta markið okkar frábært. Ef það verður skorað fallegra mark í sumar skal ég hundur heita,“ segir Hermann sem sér jákvæða punkta í frammistöðu sinna manna.
„Það er margt rosalega jákvætt, við sýndum anda og baráttu. Við gáfumst aldrei upp og í stöðunni 3-1 höldum áfram að ógna þannig að það er rosalega margt jákvætt en það neikvæða er afrakstur vetrarins.“
Valsliðið sé því skemmra á veg komið en keppinautar sínir hvað undirbúningstímabilið varðar.
„Alveg 100 prósent, við erum ekki að fara að toppa neitt núna því við höfum ekkert verið saman liðið. Þetta er í fyrsta skipti sem akkúrat þetta lið spilar saman. Við höfum ekki notið þess lúxus,“ segir Hermann.
Umdeilt atvik varð í stöðunni 3-1 þegar Arnar Freyr Ólafsson, markvörður KR, lenti í samstuði við Valsarann Tryggva Hrafn Haraldsson. Arnar fór í boltann en einnig heldur harkalega á blindu hliðina á Tryggva sem lá óvígur eftir vænt högg.
Ekkert var dæmt og leikurinn hélt áfram en Valsmenn vildu aukaspyrnu og jafnvel rautt spjald á Arnar. Hermann fékk gult spjald fyrir mótmæli eftir atvikið.
„Ég er ekki búinn að sjá þetta aftur en eins og þetta birtist fyrir mér er þetta bara líkamsárás. Hann straujar hann niður og auðvitað er þetta risaatvik en ég veit ekki nákvæmlega hver snerti boltann eða hvað. Svona atvik geta breytt leikjum en ég hef ekki séð þetta aftur,“
Það hlýtur því að vera sérlega fúlt að fá bikarleik við sterkt KR-lið á þessum tímapunkti fyrst veturinn hefur verið svona strembinn?
„Auðvitað er það fúlt. Alveg skítfúlt. En það er heilt Íslandsmót og Evrópukeppni eftir en auðvitað er það skítfúlt að bikarinn sé farinn,“ segir Hermann.