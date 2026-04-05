Hetja Leeds: „Þetta eru töfrar bikarsins" Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 5. apríl 2026 19:46 Lucas Perri, markvörður Leeds United, fagnar með Dominic Calvert-Lewin eftir leikinn gegn West Ham United. getty/Mike Hewitt Lucas Perri brosti út að eyrum eftir bikarleik West Ham United og Leeds United í dag. Brasilíski markvörðurinn reyndist hetja Leeds en hann varði tvær spyrnur frá leikmönnum West Ham í vítaspyrnukeppninni þar sem úrslit leiksins réðust. Þegar þrjár mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma í leiknum á Lundúnaleikvanginum í dag var Leeds í kjörstöðu, með 0-2 forystu. En West Ham jafnaði með tveimur mörkum í uppbótartíma og því þurfti að framlengja. Þar hélt dramatíkin áfram en tvö mörk voru dæmd af West Ham. Engin lögleg mörk litu þó dagsins ljós og því þurfti að útkljá málin í vítakeppni. Þar reyndist Perri mikilvægur en hann varði frá Jarrod Bowen og Pablo á meðan Leeds skoraði úr fjórum af fimm spyrnum sínum. „Þetta var stórkostlegt. Þetta eru töfrar bikarsins sem við tölum allir um. Þetta var brjálaður leikur og ótrúleg augnablik. Við erum svo ánægðir að við höfum unnið í lokin, vítakeppni og allt. Núna fögnum við og höldum áfram," sagði Perri eftir leikinn í dag. „Við þurfum að vera tilbúnir fyrir allt og eftir að þeir skoruðu fyrsta markið vissum við að þeir myndu sækja af öllum mætti til að knýja fram framlengingu. Guði sé lof fyrir rangstöðuna í fyrri hálfleik framlengingarinnar og ég er svo ánægður að við höfum unnið." Perri slapp með skrekkinn í byrjun fyrri hálfleiks framlengingarinnar þegar Taty Castellanos skoraði eftir slæm mistök markvarðarins. En markið var dæmt af vegna rangstöðu. Pablo kom boltanum sömuleiðis í netið en aftur var dæmd rangstaða. Leeds er komið í undanúrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn síðan 1987. Þar mætir liðið Chelsea. Leeds er í 15. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 33 stig, fjórum stigum frá fallsæti þegar sjö umferðum er ólokið. Næsti leikur Leeds er gegn Manchester United á Old Trafford mánudaginn 13. apríl.