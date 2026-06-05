Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. júní 2026 10:03 Norsku landsliðsmennirnir Jørgen Strand Larsen, Leo Skiri Østigård og Sander Berge á Víkingamyndatöku norska landsliðsins. @herrelandslaget Norska karlalandsliðið í fótbolta mætir á sitt fyrsta heimsmeistaramót í sannkölluðum víkingaham. Landsliðið sækir innblástur í víkingaskip, stafkirkjur og rúnir en það eru ekki allir hrifnir. Búningarnir eru með rúnaletri, stuðningsmennirnir róa undir Víkingaklappinu og leikmenn voru klæddir eins og víkingar í kynningarefni fyrir mótið. „Mér finnst þetta útlit einfaldlega alveg hrikalega hallærislegt,“ sagði Markus Slettholm, dálkahöfundur hjá Morgenbladet, við norska ríkisútvarpið. Hann er ekki einn um að bregðast við því hvernig landsliðið kynnir sig fyrir HM. Aðeins útlendingar geta trúað henni „Þetta er Andabæjarútgáfa af norskri menningu sem mér finnst svo ótrúverðug að aðeins útlendingar geta trúað henni,“ sagði Slettholm. View this post on Instagram A post shared by Herrelandslaget (@herrelandslaget) „Það er auðvitað eitthvað afturhaldssamt við það að horfa þúsund ár aftur í tímann til þess tíma þegar Norðmenn voru ræningjaþjóð sem fór og rændi og nauðgaði í Skotlandi,“ sagði Slettholm. Að norræn tákn hafi verið notuð af nýnasistum og hægriöfgahópum á síðari árum telur hann þó ekki vera vandamálið. „Þar er hægt að færa rök fyrir því að maður sé að endurheimta þau. En það er ljóst að þetta minnir svolítið á það sem nýnasistar höfðu áhuga á fyrir tíu árum,“ sagði Slettholm. „Mér finnst þetta alveg dásamlegt“ Hálfíslenski þingmaðurinn Kristján Mímir Kristjánsson er aftur á móti hrifinn og er meðal þeirra sem verja landsliðið. „Mér finnst þetta alveg dásamlegt,“ sagði Mímir. „Þetta er HM í fótbolta þar sem menningarheimar alls staðar að úr heiminum munu mætast. Þá verður Noregur að koma með sína eigin menningu til að fjölbreytileikinn virki,“ sagði Mímir. View this post on Instagram A post shared by Herrelandslaget (@herrelandslaget) Meðal gagnrýninnar er að táknin hafi áður verið notuð af hægriöfgamönnum og finnst þingmanninum ekki góð ástæða til að láta vera að nota þau. Víkingaöldina tengd við nasisma og hægriöfgar „Nei, ég er orðinn hundþreyttur á því að fólk tengi víkingaöldina og hið norræna við nasisma og hægriöfgar,“ sagði Mímir sem segir það alveg rétt að nasistar hafi reynt að stela bæði rúnum og norrænum táknum í marga áratugi. „En norræna menningin er söguleg menning Norðurlanda. Nasistar eiga hvorki Þór, Óðin, Rúnir né Valhöll. Við verðum að endurheimta það frá þeim og þá finnst mér landsliðið ganga á undan með mjög góðu fordæmi,“ sagði Mímir. Þótt tilvísanirnar í víkingaöldina séu klisjur telur stjórnmálamaðurinn að þær séu til þess að vera notaðar. „Þegar maður ætlar að sameina alla þjóðina á bak við landslið þá verður það svolítið klisjukennt. Þá er ekki hægt að fá einhverja móderníska listamenn til að búa til menningartjáningu, sko. Það gengur ekki,“ sagði Mímir. 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