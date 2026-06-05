Fótbolti

Tæki­færi bjóðist í fjar­veru Sveindísar í lykil­leik dagsins

Aron Guðmundsson skrifar
Karólína Lea Vilhjálmsdóttir og Sveindís Jane Jónsdóttir á góðri stundu með íslenska landsliðinu
Karólína Lea Vilhjálmsdóttir og Sveindís Jane Jónsdóttir á góðri stundu með íslenska landsliðinu

Stelpurnar okkar eru með ör­lögin í sínum höndum fyrir mikilvægan úti­leik í undan­keppni HM í fót­bolta í dag. Sér­fræðingur telur mögu­leikana fyrir leikinn góðan en Ís­land þarf að fylla upp í stórt skarð sem höggvið hefur verið í raðir liðsins.

Með því að forðast tap gegn Úkraínu í dag getur ís­lenska kvenna­lands­liðið í fót­bolta tekið risastórt skref í átt að sínu fyrsta heims­meistaramóti í Brasilíu á næsta ári og átt álit­legri leið í gegnum um­spilið að mótinu.

Þarf mikið að ganga upp

Liðin mættust á Laugar­dals­velli fyrr á árinu þar sem Stelpurnar okkar unnu sinn eina leik í undan­keppninni til þessa með 1-0 sigri. Yfir­burðirnir þá miklir Ís­landi í hag en sigurinn með tæpasta mun. Nú í Póllandi, má gera ráð fyrir snúnu verk­efni.

„Ég held þetta verði aðeins jafnari leikur þarna úti. Mjög mikilvægur leikur fyrir bæði lið. Spái því þó að við tökum þennan sigur en það þarf alveg mikið að ganga upp.“

Heima­leikurinn var, jú það voru yfir­burðir okkar megin en við vorum samt sem áður ekki alveg nógu klínískar og þurfum að nýta færin betur þegar við fáum þau. Úkraína er hættu­legt lið. Sér­stak­lega þegar þær komast í skyndi­sóknir. Þær eru mjög hættu­legar í föstum leik­at­riðum. Þetta eru gildi sem við þurfum að passa upp á. Verjast vel og ekki hleypa þeim inn í leikinn.“

Án Sveindísar Jane

Ís­lenska lands­liðið mun þurfa að spjara sig án hinnar ógnar­sterku Sveindísar Jane Jóns­dóttur sem glímir við meiðsli.

„Auðvitað hefur þetta mikil áhrif og er mikið áfall fyrir liðið því Sveindís er ein af okkar bestu leik­mönnum og við treystum svolítið mikið á hana í okkar spili og okkar föstu leik­at­riðum. Sveindís er ein af hröðustu leik­mönnum í heimi. Auðvitað er áfall fyrir liðið að missa hana en á sama tíma er hægt að vinna með þetta.

Hin átján ára gamla Thelma Karen Pálma­dóttir geti látið ljós sitt skína í fjar­veru Sveindísar en Thelma, sem byrjaði sinn fyrsta A-lands­leik fyrr í undan­keppninni, hefur verið að gera flotta hluti með Hac­ken í Svíþjóð.

Thelma Karen Pálmadóttir var í byrjunarliðinu í 1-0 sigrinum gegn Úkraínu í apríl. Hennar fyrsti byrjunarliðsleikur fyrir Íslands hönd. vísir/Diego

„Hún er orðin þroskuð og maður sér það á henni að hún er búinn að þroskast ekkert smá mikið á síðustu tveimur árum. Ég held þetta sé bara frábært tækifæri fyrir hana án þess að vera setja ein­hverja pressu á hana. Grípa þetta tækifæri og vonandi fáum við að sjá bara eitt­hvað svona smá nýtt frá liðinu í dag. Við þurfum hraðann hennar fram á við á móti þessu liði. Ég ætla að skora á Steina að láta hana byrja.“

Risa­skref sem hægt er að taka í átt að fyrsta heims­meistaramóti ís­lenska kvenna­lands­liðsins.

„Mér finnst við eiga lands­lið sem á að vera þarna miðað við gæðin sem við höfum. Við höfum komist oft á EM en nú er tíma­bært að koma okkur á HM. Það eru leik­menn þarna innan­borðs sem hafa verið að bíða eftir þessu tækifæri. Við höfum verið nálægt því en núna þurfum við að grípa gæsina.“

Leikur Úkraínu og Íslands í undankeppni HM hefst klukkan fjögur í dag og verður lýst í beinni textalýsingu á Vísi.

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