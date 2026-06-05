Stelpurnar okkar eru með örlögin í sínum höndum fyrir mikilvægan útileik í undankeppni HM í fótbolta í dag. Sérfræðingur telur möguleikana fyrir leikinn góðan en Ísland þarf að fylla upp í stórt skarð sem höggvið hefur verið í raðir liðsins.
Með því að forðast tap gegn Úkraínu í dag getur íslenska kvennalandsliðið í fótbolta tekið risastórt skref í átt að sínu fyrsta heimsmeistaramóti í Brasilíu á næsta ári og átt álitlegri leið í gegnum umspilið að mótinu.
Liðin mættust á Laugardalsvelli fyrr á árinu þar sem Stelpurnar okkar unnu sinn eina leik í undankeppninni til þessa með 1-0 sigri. Yfirburðirnir þá miklir Íslandi í hag en sigurinn með tæpasta mun. Nú í Póllandi, má gera ráð fyrir snúnu verkefni.
„Ég held þetta verði aðeins jafnari leikur þarna úti. Mjög mikilvægur leikur fyrir bæði lið. Spái því þó að við tökum þennan sigur en það þarf alveg mikið að ganga upp.“
Heimaleikurinn var, jú það voru yfirburðir okkar megin en við vorum samt sem áður ekki alveg nógu klínískar og þurfum að nýta færin betur þegar við fáum þau. Úkraína er hættulegt lið. Sérstaklega þegar þær komast í skyndisóknir. Þær eru mjög hættulegar í föstum leikatriðum. Þetta eru gildi sem við þurfum að passa upp á. Verjast vel og ekki hleypa þeim inn í leikinn.“
Íslenska landsliðið mun þurfa að spjara sig án hinnar ógnarsterku Sveindísar Jane Jónsdóttur sem glímir við meiðsli.
„Auðvitað hefur þetta mikil áhrif og er mikið áfall fyrir liðið því Sveindís er ein af okkar bestu leikmönnum og við treystum svolítið mikið á hana í okkar spili og okkar föstu leikatriðum. Sveindís er ein af hröðustu leikmönnum í heimi. Auðvitað er áfall fyrir liðið að missa hana en á sama tíma er hægt að vinna með þetta.
Hin átján ára gamla Thelma Karen Pálmadóttir geti látið ljós sitt skína í fjarveru Sveindísar en Thelma, sem byrjaði sinn fyrsta A-landsleik fyrr í undankeppninni, hefur verið að gera flotta hluti með Hacken í Svíþjóð.
„Hún er orðin þroskuð og maður sér það á henni að hún er búinn að þroskast ekkert smá mikið á síðustu tveimur árum. Ég held þetta sé bara frábært tækifæri fyrir hana án þess að vera setja einhverja pressu á hana. Grípa þetta tækifæri og vonandi fáum við að sjá bara eitthvað svona smá nýtt frá liðinu í dag. Við þurfum hraðann hennar fram á við á móti þessu liði. Ég ætla að skora á Steina að láta hana byrja.“
Risaskref sem hægt er að taka í átt að fyrsta heimsmeistaramóti íslenska kvennalandsliðsins.
„Mér finnst við eiga landslið sem á að vera þarna miðað við gæðin sem við höfum. Við höfum komist oft á EM en nú er tímabært að koma okkur á HM. Það eru leikmenn þarna innanborðs sem hafa verið að bíða eftir þessu tækifæri. Við höfum verið nálægt því en núna þurfum við að grípa gæsina.“
Leikur Úkraínu og Íslands í undankeppni HM hefst klukkan fjögur í dag og verður lýst í beinni textalýsingu á Vísi.