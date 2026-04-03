Isak gæti spilað á móti Man City um helgina og Salah er heill Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. apríl 2026 13:16 Alexander Isak og Virgil van Dijk sjást hér saman á æfngu á Skírdag. Getty/Andrew Powell/ Sænski framherjinn Alexander Isak gæti spilað í átta liða úrslitum ensku bikarkeppninnar með Liverpool gegn Manchester City um páskahelgina eftir að hafa snúið aftur á æfingar liðsins 101 degi eftir aðgerð vegna fótbrots. Isak, sem Liverpool keypti fyrir metfé, 125 milljónir punda, hefur verið frá keppni síðan 20. desember eftir að hafa fótbrotnað og farið í aðgerð á ökkla. Hinn 26 ára gamli sænski framherji, sem skoraði þrjú mörk í sextán leikjum fyrir Liverpool áður en hann meiddist gegn Tottenham, sneri aftur á fulla æfingu á fimmtudag. Aðalþjálfarinn Arne Slot sagði að Isak kæmi til greina til að spila „nokkrar mínútur“ – en sú ákvörðun gæti flækst vegna möguleikans á framlengingu í leiknum á Etihad-leikvanginum á morgun. 🚨 Alexander Isak is back available, Arne Slot confirms.“It will be too soon to expect Isak in the starting lineup after 101 days out……it will take a bit of time to give him a lot of minutes but we will make sure we do the right thing to build him up”. pic.twitter.com/MRe4TBGYiW— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 3, 2026 „Það mun taka smá tíma að gefa honum margar mínútur en við munum gera það rétta í stöðunni hvað varðar að byggja upp spilatíma hans,“ sagði Slot um Isak. „Þetta er erfitt því við erum ekki að spila venjulegan leik. Það gæti farið í framlengingu svo það gerir þetta enn flóknara, ef við teljum að hann geti aðeins spilað tíu mínútur og setjum hann inn á og svo fer leikurinn í framlengingu,“ sagði Slot. „Kannski getur hann spilað nokkrar mínútur en við skulum bíða og sjá hvernig hann er í dag, hvernig honum líður með þetta sjálfum. Það er ljóst að eftir tvær æfingar á hundrað dögum væri engin skynsemi í því að láta hann byrja á morgun,“ sagði Slot. Isak fór í aðgerð vegna ökklameiðsla sem innihéldu dálksbeinbrot sem hann hlaut eftir tæklingu frá Micky van de Ven þegar Isak skoraði gegn Tottenham í 2-1 sigri. Alexander Isak is "much stronger" than before his leg fracture, Arne Slot has claimed 💪The striker's return to training has made the Liverpool boss "really, really, really happy" 😄 pic.twitter.com/cSh9pSJSi6— Match of the Day (@BBCMOTD) April 3, 2026 „Ef ég horfi á hann núna samanborið við hvar hann var áður en hann meiddist, sé ég leikmann sem er mun sterkari og líkamlega á mun betri stað,“ sagði Slot. „Ég held ég hafi sagt mörgum sinnum að á næsta tímabili, þegar hann hefur farið í gegnum undirbúningstímabil, getum við búist við meiru af honum en núna. En jafnvel eins og hann er núna er það nú þegar stórt skref fram á við fyrir okkur miðað við hvernig hann var þegar hann kom,“ sagði Slot Aðalmarkvörður Liverpool, Alisson, er enn frá keppni og Slot sagði á blaðamannafundinum að hann byggði ekki vonir við að hafa brasilíska landsliðsmanninn aftur tiltækan fyrr en undir lok tímabilsins. En Mohamed Salah er heill heilsu til að mæta Manchester City og gæti spilað sinn fyrsta leik síðan hann tilkynnti að hann myndi yfirgefa Liverpool í sumar. Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Bernardo Silva yfirgefur City: „Allar góðar sögur enda“ Enski boltinn Goðsögn hleður Guðjón Val og Gummersbach lofi Handbolti Mun aldrei jafna sig á tapinu gegn Íslandi á EM: „Var mér mjög erfitt“ Fótbolti Wilder skoraði á Joshua: „Hann er hræddur“ Sport Van Dijk segir að Liverpool hafi gefist upp gegn City Enski boltinn Albert svarar fyrir sig: Með skýr skilaboð til mannsins sem reif treyju hans Fótbolti Leeds í undanúrslit í fyrsta sinn í 39 ár eftir ótrúlega dramatík Enski boltinn Algjör ringulreið: Leik frestað hjá Alfons og Stefáni eftir ótrúlega uppákomu Fótbolti Hetja Leeds: „Þetta eru töfrar bikarsins“ Enski boltinn McGregor mætti óvænt og barðist í Dublin Sport Fleiri fréttir Bernardo Silva yfirgefur City: „Allar góðar sögur enda“ Van Dijk segir að Liverpool hafi gefist upp gegn City Hetja Leeds: „Þetta eru töfrar bikarsins“ Fá City eftir að hafa slegið Arsenal út Leeds í undanúrslit í fyrsta sinn í 39 ár eftir ótrúlega dramatík Skytturnar úr leik: Dýrlingarnir sýndu Arsenal enga miskunn Chelsea flaug áfram í undanúrslit Szoboszlai svekktur: „Hugarfarið var ekki nógu gott“ Haaland með þrennu þegar City rúllaði yfir Liverpool Vafasamur vítaspyrnudómur stöðvaði ekki toppliðið Mo Salah fékk ráð frá Steven Gerrard Isak gæti spilað á móti Man City um helgina og Salah er heill Enzo Fernandez verður í agabanni í næstu tveimur leikjum Chelsea Vill vera lengi hjá „stórliðinu“ Tottenham Hraunar yfir Enzo: „Farðu í burtu“ Manchester United ferðast um Norðurlöndin í sumar Isak fær að æfa með liðsfélögunum aftur Onana fær mun hærri laun ef Man. United kemst í Meistaradeildina Chelsea setti nýtt met í taprekstri Nýr stjóri Tottenham ekki velkominn hjá stuðningsmönnunum De Zerbi tekinn við Tottenham Heimsmeistara býðst að aðstoða De Zerbi Starf Howe í hættu De Zerbi opinn fyrir því að taka strax við Tottenham Þrír af hverjum fjórum stuðningsmönnum ósáttir við VAR Biðja knattspyrnukonur afsökunar Enska landsliðskonan missti fóstur Tottenham sagt vilja fá De Zerbi sem nýjan stjóra Arsenal-stjörnurnar yfirgefa landslið sín hver á fætur öðrum Tudor hættir störfum hjá Tottenham Sjá meira