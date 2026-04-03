Isak gæti spilað á móti Man City um helgina og Salah er heill

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Alexander Isak og Virgil van Dijk sjást hér saman á æfngu á Skírdag.
Sænski framherjinn Alexander Isak gæti spilað í átta liða úrslitum ensku bikarkeppninnar með Liverpool gegn Manchester City um páskahelgina eftir að hafa snúið aftur á æfingar liðsins 101 degi eftir aðgerð vegna fótbrots.

Isak, sem Liverpool keypti fyrir metfé, 125 milljónir punda, hefur verið frá keppni síðan 20. desember eftir að hafa fótbrotnað og farið í aðgerð á ökkla.

Hinn 26 ára gamli sænski framherji, sem skoraði þrjú mörk í sextán leikjum fyrir Liverpool áður en hann meiddist gegn Tottenham, sneri aftur á fulla æfingu á fimmtudag.

Aðalþjálfarinn Arne Slot sagði að Isak kæmi til greina til að spila „nokkrar mínútur“ – en sú ákvörðun gæti flækst vegna möguleikans á framlengingu í leiknum á Etihad-leikvanginum á morgun.

„Það mun taka smá tíma að gefa honum margar mínútur en við munum gera það rétta í stöðunni hvað varðar að byggja upp spilatíma hans,“ sagði Slot um Isak.

„Þetta er erfitt því við erum ekki að spila venjulegan leik. Það gæti farið í framlengingu svo það gerir þetta enn flóknara, ef við teljum að hann geti aðeins spilað tíu mínútur og setjum hann inn á og svo fer leikurinn í framlengingu,“ sagði Slot.

„Kannski getur hann spilað nokkrar mínútur en við skulum bíða og sjá hvernig hann er í dag, hvernig honum líður með þetta sjálfum. Það er ljóst að eftir tvær æfingar á hundrað dögum væri engin skynsemi í því að láta hann byrja á morgun,“ sagði Slot.

Isak fór í aðgerð vegna ökklameiðsla sem innihéldu dálksbeinbrot sem hann hlaut eftir tæklingu frá Micky van de Ven þegar Isak skoraði gegn Tottenham í 2-1 sigri.

„Ef ég horfi á hann núna samanborið við hvar hann var áður en hann meiddist, sé ég leikmann sem er mun sterkari og líkamlega á mun betri stað,“ sagði Slot.

„Ég held ég hafi sagt mörgum sinnum að á næsta tímabili, þegar hann hefur farið í gegnum undirbúningstímabil, getum við búist við meiru af honum en núna. En jafnvel eins og hann er núna er það nú þegar stórt skref fram á við fyrir okkur miðað við hvernig hann var þegar hann kom,“ sagði Slot

Aðalmarkvörður Liverpool, Alisson, er enn frá keppni og Slot sagði á blaðamannafundinum að hann byggði ekki vonir við að hafa brasilíska landsliðsmanninn aftur tiltækan fyrr en undir lok tímabilsins.

En Mohamed Salah er heill heilsu til að mæta Manchester City og gæti spilað sinn fyrsta leik síðan hann tilkynnti að hann myndi yfirgefa Liverpool í sumar.

