Íslenski boltinn

Meistarakeppni kvenna í fót­bolta af­lýst vegna veðurs

Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar
Hulda Margrét

Leik Breiðabliks og FH í Meistarakeppni kvenna í fótbolta var aflýst í dag vegna veðurs. Leiknum var fyrst um sinn frestað um korter vegna mikillar snjókomu en eftir að liðin höfðu spilað í átta mínútur var leikurinn stöðvaður.

Meistarakeppnin er árlegur viðburður þar sem ríkjandi Íslands- og bikarmeistarar mæta í leik til þess að útkljá hverjir séu meistarar meistaranna. Breiðablik er hins vegar bæði ríkjandi Íslands- og bikarmeistarar. Árangur FH á síðasta tímabili veitti liðinu þátttökurétt í Meistarakeppninni þetta árið.

Leikurinn í dag var til styrktar Kolfinnu Rán Færseth. Kolfinna er fótboltastelpa fædd árið 2013 en hún berst við krabbamein. Allur ágóði af leiknum rennur óskiptur til Kolfinnu.

Reikningur Kolfinnu: 0702-15-190113 Kt.190113-2210 #FyrirKolfinnu

Leiknum var fyrst um sinn frestað um 15 mínútur og á meðan voru tveir traktorar að skafa völlinn. Það bar hins vegar lítinn árangur.

Stöðufundurinn kl 14:00 þegar leikurinn átti að hefjast en þá var tekin ákvörðun um að fresta upphafsflautinu um korter.
Traktorarnir reyndu sitt besta í dag.

Línur á vellinum voru hvergi sjáanlegar og voru menn út um allan völl að reyna skafa markmannsteiginn og hliðarlínurnar á meðan leik stóð.

Það voru allir að reyna sitt allra besta.
Vægast sagt slæmar aðstæður til þess að spila fótbolta í.
Steinunn Erna, markvörður FH, varði frábærlega í þrígang á fyrstu mínútum leiksins.

Eftir um átta mínútur var leikurinn stöðvaður þar sem fyrirliðar liðanna ræddu saman við dómara leiksins og ákvörðun var tekin um að fresta leiknum um korter í viðbót og taka svo stöðuna.

Þjálfarar liðanna ræða sín á milli.

Áfram hélt að kyngja niður snjó og snjómokstur bar engan árangur. Niðurstaðan því sú að leikurinn verði spilaður sólarhring síðar eða á morgun föstudaginn langa kl 14:00 á Kópavogsvelli.

Varamannabekkur FH stytti sér stundir á meðan stöðufundur fór fram.
Eini afrakstur dagsins ef svo má segja.
Fótbolti FH Breiðablik

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið