Meistarakeppni kvenna í fótbolta aflýst vegna veðurs Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 2. apríl 2026 15:14 Það var allt reynt til þess að gera hliðarlínurnar sýnilegar. Hulda Margrét Leik Breiðabliks og FH í Meistarakeppni kvenna í fótbolta var aflýst í dag vegna veðurs. Leiknum var fyrst um sinn frestað um korter vegna mikillar snjókomu en eftir að liðin höfðu spilað í átta mínútur var leikurinn stöðvaður. Meistarakeppnin er árlegur viðburður þar sem ríkjandi Íslands- og bikarmeistarar mæta í leik til þess að útkljá hverjir séu meistarar meistaranna. Breiðablik er hins vegar bæði ríkjandi Íslands- og bikarmeistarar. Árangur FH á síðasta tímabili veitti liðinu þátttökurétt í Meistarakeppninni þetta árið. Leikurinn í dag var til styrktar Kolfinnu Rán Færseth. Kolfinna er fótboltastelpa fædd árið 2013 en hún berst við krabbamein. Allur ágóði af leiknum rennur óskiptur til Kolfinnu. Reikningur Kolfinnu: 0702-15-190113 Kt.190113-2210 #FyrirKolfinnu Hulda Margrét Leiknum var fyrst um sinn frestað um 15 mínútur og á meðan voru tveir traktorar að skafa völlinn. Það bar hins vegar lítinn árangur. Stöðufundurinn kl 14:00 þegar leikurinn átti að hefjast en þá var tekin ákvörðun um að fresta upphafsflautinu um korter.Hulda Margrét Traktorarnir reyndu sitt besta í dag.Hulda Margrét Línur á vellinum voru hvergi sjáanlegar og voru menn út um allan völl að reyna skafa markmannsteiginn og hliðarlínurnar á meðan leik stóð. Það voru allir að reyna sitt allra besta.Hulda Margrét Vægast sagt slæmar aðstæður til þess að spila fótbolta í.Hulda Margrét Steinunn Erna, markvörður FH, varði frábærlega í þrígang á fyrstu mínútum leiksins.Hulda Margrét Eftir um átta mínútur var leikurinn stöðvaður þar sem fyrirliðar liðanna ræddu saman við dómara leiksins og ákvörðun var tekin um að fresta leiknum um korter í viðbót og taka svo stöðuna. Þjálfarar liðanna ræða sín á milli.Hulda Margrét Áfram hélt að kyngja niður snjó og snjómokstur bar engan árangur. Niðurstaðan því sú að leikurinn verði spilaður sólarhring síðar eða á morgun föstudaginn langa kl 14:00 á Kópavogsvelli. Varamannabekkur FH stytti sér stundir á meðan stöðufundur fór fram.Hulda Margrét Eini afrakstur dagsins ef svo má segja.Hulda Margrét Fótbolti FH Breiðablik