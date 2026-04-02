Hraunar yfir Enzo: „Farðu í burtu“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Enzo er varafyrirliði Chelsea og ber iðulega bandið í ítrekaðri fjarveru fyrirliðans Reece James.
Enzo er varafyrirliði Chelsea og ber iðulega bandið í ítrekaðri fjarveru fyrirliðans Reece James. Crystal Pix/MB Media/Getty Images

John Obi Mikel, fyrrverandi miðjumaður Chelsea, skýtur fast á núverandi miðjumann liðsins, Enzo Fernández eftir að sá argentínski kvaðst efast um framtíð sína hjá félaginu.

Enzo sagði í viðtali við ESPN í Argentínu eftir samanlagt 8-2 stórtap fyrir Paris Saint-Germain í Meistaradeild Evrópu á dögunum að framtíð hans hjá enska liðinu væri óljós.

„Ég veit það ekki. Ég einbeiti mér að þessu núna, við eigum eftir að spila átta leiki í ensku úrvalsdeildinni og FA-bikarinn. Svo heimsmeistarakeppnin og við sjáum til eftir það,“ sagði Fernández við ESPN.

Ummælin vöktu reiði stuðningsmanna en í kjölfarið greindi Fernández frá ást sinni á Madrídarborg.

„Ég segi konu minni alltaf að ef ég þyrfti að velja mér borg til að búa í í Evrópu, þá líkar mér mjög vel við Madríd.“

John Obi Mikel var öflugur á miðju Chelsea í ellefu ár.Mynd/Nordic Photos/Getty

John Obi Mikel sem lék fyrir Chelsea í ellefu ár og vann fjölda titla með liðinu gagnrýnir ummæli og framkomu Fernández harðlega í hlaðvarpi sínu, Obi One.

„Þetta er ekki leiðtogi,“ sagði Mikel.

„Leikmenn eiga að virða leiðtoga og líta upp til þeirra. Leiðtogar stíga ekki fram með svona yfirlýsingar. Þú segir ekki svona lagað eftir að við (Chelsea) höfum verið svívirðilega slegnir út úr Meistaradeildinni, og hann með fyrirliðabandið,“

„Enginn leikmaður er stærri en knattspyrnufélagið. Ef hann hefur fengið nóg, segðu það skýrt og farðu í burtu. Og við höldum áfram,“ segir Mikel enn fremur.

