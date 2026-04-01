Gular viðvaranir vegna storms í kvöld og á morgun Lovísa Arnardóttir skrifar 1. apríl 2026 13:14 Viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir nær landið allt. Veðurstofan Gular viðvaranir hafa verið gefnar út vegna veðurs á morgun. Fyrstu viðvaranir taka gildi seint í kvöld og seinustu viðvaranir renna úr gildi annað kvöld. Spáð er hvassviðri eða stormi með vindhraða á bilinu 15 til 25 metrum á sekúndu, hvassast sunnan- og vestantil, og mjög hvössum vindstrengjum við fjöll sem staðbundið geta farið yfir 35 m/s, einkum á fjallvegum. Í spá segir að búast megi við talsverðri snjókomu eða éljagangi með skafrenningi, lélegu skyggni og versnandi akstursskilyrðum. Afmarkaðar samgöngutruflanir og lokanir á vegum eru líklegar. Fólki er bent á að sýna varkárni og fylgjast með veðurspám. Viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir Suðurland, Faxaflóa, Breiðafjörð, Strandir og Norðurland vestra, Norðurland eystra, miðhálendi og Austurland að glettingi. Veður Færð á vegum