Gular við­varanir vegna storms í kvöld og á morgun

Lovísa Arnardóttir skrifar
Viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir nær landið allt. Veðurstofan

Gular viðvaranir hafa verið gefnar út vegna veðurs á morgun. Fyrstu viðvaranir taka gildi seint í kvöld og seinustu viðvaranir renna úr gildi annað kvöld.

Spáð er hvassviðri eða stormi með vindhraða á bilinu 15 til 25 metrum á sekúndu, hvassast sunnan- og vestantil, og mjög hvössum vindstrengjum við fjöll sem staðbundið geta farið yfir 35 m/s, einkum á fjallvegum.

Í spá segir að búast megi við talsverðri snjókomu eða éljagangi með skafrenningi, lélegu skyggni og versnandi akstursskilyrðum. Afmarkaðar samgöngutruflanir og lokanir á vegum eru líklegar. Fólki er bent á að sýna varkárni og fylgjast með veðurspám.

Viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir Suðurland, Faxaflóa, Breiðafjörð, Strandir og Norðurland vestra, Norðurland eystra, miðhálendi og Austurland að glettingi.

Hæðarhryggur yfir landinu í dag og stormur í nótt

Hæðarhryggur fer yfir landið í dag. Þá lægir fyrir hádegi á vestanverðu landinu og dregur smám saman úr éljum, en áfram vestan tíu til 15 metrar á sekúndu austanlands fram eftir degi. Hiti verður á bilinu eitt til sex stig, en nálægt frostmarki austanlands.

