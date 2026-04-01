Veður

Hæðar­hryggur yfir landinu í dag og stormur í nótt

Lovísa Arnardóttir skrifar
Það gengur hæðarhryggur yfir í dag og fer svo að snjóa og rigna í nótt.
Hæðarhryggur fer yfir landið í dag. Þá lægir fyrir hádegi á vestanverðu landinu og dregur smám saman úr éljum, en áfram vestan tíu til 15 metrar á sekúndu austanlands fram eftir degi. Hiti verður á bilinu eitt til sex stig, en nálægt frostmarki austanlands.

Samkvæmt hugleiðingum veðurfræðings verður hæðarhryggurinn kominn yfir austanvert landið seint í dag og þar verður þá breytileg átt, þrír til átta metrar á sekúndu, en snýst í vaxandi suðaustanátt með dálítilli vætu vestanlands.

Svo gengur í suðaustan hvassviðri eða storm í nótt með rigningu eða snjókomu, en þurrt að mestu norðanlands. Ekki hefur verið gefin út viðvörun vegna þess en á vef Veðurstofu segir að búast megi við erfiðum aksturskilyrðum víða um land, einkum á fjallvegum.

Á morgun á svo að lægja og kólna, fyrst suðvestantil. Snjókoma eða slydda víða um land, en dregur smám saman úr ofankomu síðdegis, eins og áður, fyrst suðvestantil. Suðvestan 8-13 og él undir kvöld, en suðaustan 15-23 með snjókomu eða slyddu á norðaustanverðu landinu fram að miðnætti. Hiti um eða rétt yfir frostmarki.

Á vef Vegagerðar kemur fram að vegur um Súgandafjörð sé ófær vegna fastra bíla og að þungfært sé á Kjósarskarði og vegur um Fjarðarheiði er lokaður. Nánar um veður á vef Veðurstofu og færð vega á vef Vegagerðar. 

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á fimmtudag (skírdagur): Suðaustan 13-20 m/s og rigning, slydda eða snjókoma, en úrkomulítið á Norðurlandi. Lægir með éljum, fyrst suðvestantil. Suðvestan 5-13 og él um kvöldið, en suðaustan hvassviðri með rigningu eða snjókomu norðaustanlands fram að miðnætti. Hiti 1 til 7 stig, en fer kólnandi.

Á föstudag (föstudagurinn langi): Suðlæg eða breytileg átt 3-10. Él sunnan- og vestantil, en annars bjart með köflum. Vaxandi norðvestanátt og fer að snjóa norðaustanlands seint um kvöldið. Frost 0 til 7 stig, kaldast í innsveitum.

Á laugardag: Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 og yfirleitt léttskýjað, en dálítil él suðvestantil og snjókoma öðru hverju á norðanverðu landinu. Áfram kalt í veðri.

Á sunnudag (páskadagur): Suðlæg átt og víða bjart veður, en dálítil él sunnan- og vestanlands og snjókoma með köflum á Vestfjörðum framan af degi. Frost 1 til 7 stig.

Á mánudag (annar í páskum): Vaxandi austanátt og dálítil él á víð og dreif framan af degi, en víða snjókoma eða slydda seint um daginn, einkum suðaustantil. Lengst af þurrt norðvestanlands. Hiti nálægt frostmarki.

Á þriðjudag: Útlit fyrir breytilega átt og víða rigningu eða snjókomu. Snýst í norðlæga átt og kólnar um kvöldið.

Veður Færð á vegum

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið