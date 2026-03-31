„Bandaríkin verða ekki lengur til staðar fyrir ykkur“ Samúel Karl Ólason skrifar 31. mars 2026 12:53 Donald Trump segir ríkjum Evrópu að sækja sína eigin olíu. AP/Mark Schiefelbein Donald Trump segir að þau ríki heims sem skorti eldsneyti vegna lokunar Hormússunds og hafi neitað að aðstoða Bandaríkin í stríðinu gegn Íran, standi ein. Forsetinn nefnir Bretland sérstaklega og segir að Bandaríkin verði ekki lengur til staðar fyrir þessi ríki. Í nýrri færslu á Truth Social, hans eigin samfélagsmiðli, vísar Trump til ríkja sem neituðu að aðstoða við árásir á Íran og segir að þau hafi tvo kosti til að verða sér út um eldsneyti. Hann nefnir sérstaklega flugvélaeldsneyti en skortur er einnig að myndast á olíu, jarðgasi, áburði og öðrum mikilvægum afurðum og vörum. Fyrsti kosturinn sé að kaupa hana af Bandaríkjunum, þar sem nægt eldsneyti sé til. Seinni kosturinn sé að sýna kjark, fara til Hormússunds og „TAKA HANA“. „Þið þurfið að læra að standa á eigin fótum, því Bandaríkin verða ekki lengur til staðar fyrir ykkur, eins og þið voru ekki til staðar fyrir okkur.“ Þá segir Trump að Íran hafi verið svo gott sem rústað. Erfiði hlutinn sé búinn. „Náið í ykkar eigin olíu!“ Færsla Trumps á Truth Social. Íhugar af þvo hendur sínar af afleiðingum eigin árása Færsla þessi fylgir á hæla fréttaflutnings um að Trump hafi í hyggju að þvo hendur sínar af átökunum í Íran, sem hann og Ísraelar hófu, og kalla hersveitir sínar mögulega heim án þess að opna Hormússund aftur fyrir skipaflutninga. Wall Street Journal sagði frá því í gærkvöldi að Trump og ráðgjafar hans væru að skoða að reyna að opna sundið með viðræðum við klerkastjórnina eða láta ríki Evrópu og ríki við Persaflóa um það. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, sló á svipaða strengi og forsetinn á blaðamannafundi í dag. Hann sagði það ætti ekki að vera alfarið á herðum Bandaríkjamanna að opna Hormússund aftur. Hegseth indicates reopening the Strait of Hormuz is not a core US objective: "We've been willing to lead, President Trump has led the entire time, but it's not just us. You might want to start learning how to fight for yourself." pic.twitter.com/LDQXCijhSS— Aaron Rupar (@atrupar) March 31, 2026 Um fimmtungur allrar olíu heimsins fer um Hormússund en þar er einnig flutt mikið magn af jarðgasi, áburði og ýmsum öðrum mikilvægum vörum fyrir hagkerfi heimsins. Eftir að Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásir á Íran fyrir rúmum mánuði hófu Íranir að gera árásir á flutningaskip sem siglt var um Hormússund og koma fyrir tundurduflum. Síðan þá hefur dregið verulega úr siglingum þar um. Áhafnir hundruð skipa bíða sitt hvoru megin við sundið eftir því að komast í gegn. Einhverjir hafa greitt Írönum fyrir leyfi um að sigla í gegnum sundið og ætla ráðamenn þar sér að setja toll á siglingar skipa þar um. Árás var gerð á eitt flutningaskip undan ströndum Dubaí í nótt. Þá var þremur kínverskum flutningaskipum siglt um sundið. Hefur heimtað aðstoð og í senn sagt hana óþarfa Trump hefur ítrekað verið mjög harðorður í garð bandamanna Bandaríkjanna í Evrópu og í Asíu fyrir að hafa ekki komið Bandaríkjunum til aðstoðar um leið og hann kallaði eftir aðstoð, á sama tíma og hann sagðist ekki þurfa á aðstoð að halda. Hann hefur margsinnis haldið því fram frá því hann tók aftur við embætti að bandalagsríki Bandaríkjanna í Atlantshafsbandalaginu geri lítið sem ekkert fyrir Bandaríkin og hefur hann á undanförnum vikum gefið til kynna að framtíð NATO sé í húfi, komi þessi ríki ekki Bandaríkjamönnum til aðstoðar við að opna sundið og halda því opnu. Bandaríkjamenn vörðu nokkrum vikum í að undirbúa árásir sínar og hernaðaraðgerðir en Trump lét ráðamenn í bandalagsríkjum Bandaríkjanna ekki vita af því þegar árásirnar hófust. Samskipti Trumps við ráðamenn í Evrópu og víðar hafa farið hratt versnandi á seinna kjörtímabili hans. Fyrir því eru ýmsar ástæður og má meðal annars nefna árásir hans í garð Grænlands, beitingar hans á tollum og persónulega gagnrýni hans í garð þjóðarleiðtoga. Fréttakona CBS segist hafa rætt við Trump eftir að hann birti færsluna. Hún hefur eftir honum að hann sé verulega pirraður að önnur ríki aðstoði ekki meira. „Látum þá um koma og taka þetta. Þeir vilja ekki aðstoða neinn. NATO er hræðilegt og þeir eru allir hræðilegir. Ef þeir vilja olíu geta þeir sótt hana sjálfir,“ hefur Weijia Jiang eftir Trump. In the meantime, gas prices here at home hit $4/gallon on average. Trump says, "They'll drop when we leave, when it's over." I asked when that will be."We are ahead of schedule actually, in terms of what we have done. They've got no military might anymore. They are down on…— Weijia Jiang (@weijia) March 31, 2026 Í samtali við hana heldur Trump því einnig fram að hann sé búinn að ná fram stjórnarskiptum í Íran, þó fátt bendi í raun til þess enn sem komið er. Þá var eitt af helstu markmiðum hans að gera út af við kjarnorkuáætlun Íran. Aðspurður um hvort nauðsynlegt sé að sækja það úran sem Íranir hafi auðgað sagðist Trump ekki hugsa út í það. Úranið væri grafið svo djúpt að erfitt væri að sækja það. Þá yrði fylgst með því hvort einhver myndi reyna að sækja það. 