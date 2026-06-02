Hópur sem vinnur að kvikmynd um ævi þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar segist vilja eyða óvissunni um bein hans. Þess vegna hafi hópurinn beðið um að fá að grafa beinaleifar hans upp í Þjóðargrafreitnum á Þingvöllum, taka úr þeim sýni og senda í DNA-greiningu.
Hópurinn segir í yfirlýsingu að allt frá því beinin hafi verið send til Íslands, rúmri öld eftir að Jónas dó, hafi verið uppi efasemdir um að um rétt bein hafi verið að ræða.
Sagt var frá því í gærkvöldi að hópurinn hefði nýlega farið fram á uppgröftinn við Þingvallanefnd. Niðurstaðan var sú að nefndinni væri ekki heimilt að leyfa sýnatökuna án dómsúrskurðar.
Sjá einnig: Báðu um að fá að grafa upp Jónas Hallgrímsson
Í umræddum hópi eru þau Elín Hirst fjölmiðlakona, Páll Valsson ævisöguritari Jónasar, Kári Stefánsson læknir, Kristján Valur Ingólfsson fyrrverandi vígslubiskup, Agnar Helgason líffræðilegur mannfræðingur og Lárus Jónsson og Halldór Hilmisson kvikmyndaframleiðendur hjá Republik.
Þau hafa unnið að þessu kvikmyndaverkefni í á annað ár.
Jónas Hallgrímsson lést í Kaupmannahöfn þann 26. maí 1845. Hann var þá einungis 37 ára gamall og var jarðaður í Assistens-kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn. Árið 1946 voru beinin grafin upp í Kaupmannahöfn undir umsjón Matthíasar Þórðarsonar þjóðminjavarðar og flutt til Íslands. Líkamsleifar Jónasar voru síðan jarðsettar í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum 16. nóvember 1946, á fæðingardegi skáldsins.
Í yfirlýsingu frá hópnum segir að allt frá þessum tíma hafi verið uppi efasemdir um að beinin væru í raun Jónasar.
„Efasemdir hafa hins vegar verið uppi allt frá þeim tíma um hvort rétt bein hafi verið flutt til Íslands. Hópurinn sem stendur að kvikmyndaverkefninu um Jónas álítur að tími sé til kominn að eyða þessari óvissu og beita vísindalegum aðferðum til að komast að hinu rétta um beinin í þjóðargrafreitnum.“