Átök héldu áfram í Líbanon í nótt þrátt fyrir að Ísraelar og Hezbollah hafi samþykkt tillögu Bandaríkjamanna um staðbundið vopnahlé. Hezbollah gerði í nótt þrjár árásir á ísraelska skriðdreka og hermenn nærri þorpum í norðurhluta Ísrael og ríkismiðlar í Líbanon hafa greint frá árásum Ísraela í suðurhluta landsins.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur rætt bæði við fulltrúa Ísraels og Hezbollah og segir samkomulag vera til staðar um hlé á árásum en Íranir vöruðu Ísraela við því í gær að aðgerðir Ísraela í Líbanon væru ógn gagnvart vopnahléi Bandaríkjamanna og Írana.
Líbanir segja Hezbollah hafa samþykkt tillögu um að gera hlé á árásum á Ísrael en tillagan fæli sömuleiðis í sér að Ísraelar myndu ekki gera árásir á höfuðborgina Beirút.
Forsætisráðherra Ísraela Benjamin Netanyahu staðfesti samkomulagið en sagði að árásir yrðu gerðar á Beirút hætti Hezbollah ekki árásum sínum á borgir og borgara í Ísrael og sagði að ísraelski herinn myndi halda störfum áfram í suðurhluta Líbanon.
Árásir héldu engu að síður áfram í nótt. Hezbollah gerði þrjár árásir á ísraelska skriðdreka og hermenn nærri tveimur þorpum í norðurhluta Ísrael, meðal annars með drónum. Ísraelar segjast hafa stöðvar tvær langdrægar flaugar sem skotið var á loft frá Líbanon. Engar fréttir eru af mannfalli í árásunum.
Þá segja ríkismiðlar í Líbanon að Ísraelar hafi gert árásir á nokkur svæði í suðurhluta landsins og meðal annars á bæinn Debbine.
Donald Trump forseti Bandaríkjanna skrifaði á sinn eigin samskiptamiðil Truth Social að viðræður um vopnahlé við Írani héldu áfram á miklum hraða og að hann hefði rætt bæði við Netanyahu og leiðtoga Hezbollah. Bandaríkjamenn hafa reynt að skilja atburðina í Líbanon frá friðarviðræðunum en Íranir hafa lengi veitt Hezbollah aðstoð, bæði með hergögnum og fjármunum.