Að minnsta kosti ellefu eru látnir eftir umfangsmiklar árásir Rússa á Kænugarð, Kharkív og Dnipro. Þá eru tugir særðir og einhverjir fastir undir húsarústum.
Samkvæmt hernaðaryfirvöldum í Úkraínu notuðust Rússar við 73 eldflaugar og 656 dróna í árásinni. Loftvarnir landsins eru sagðar hafa skotið niður um 40 eldflaugar og 600 dróna.
Fjórir létust í Kænugarði og yfir 60 særðust, þar af þrjú börn. Þá létust sex og 36 voru særðir í Dnipro. Meðal þeirra sem féllu þar var björgunarmaður en önnur árás dundi yfir á meðan viðbragðsaðilar voru að bregðast við fyrstu hrinu. Fjórtán særðust í Kharkív.
Myndir af vettvangi sýna stórskemmdar íbúðabyggingar, brunnar bifreiðar og eyðilagðan leikvöll, svo eitthvað sé nefnt. Brak úr skotflaugunum dreifðist víða og olli skemmdum.
Þúsundir eru sagðir hafa leitað skjóls í neðanjarðarlestarkerfi Kænugarðs og þá voru um 140 þúsund íbúar án rafmagns í einhvern tíma.
Vólódimír Selenskí Úkraínuforseti hafði varað við umfangsmiklum árásum í gær og biðlaði til fólks um að vera vakandi fyrir loftvarnarsírenum.