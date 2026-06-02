Brotist inn í Reykjabú og annað „mani­festó“ skilið eftir

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Frá Reykjabúi. Vísir/Vilhelm

Brotist var inn í Reykjabú í Mosfellsbæ þar sem ræktaðir eru kalkúnar og kjúklingar og skemmdarverk unnin á býlinu aðfaranótt mánudags. Skilið var eftir „manifesto,“ svokallaða stefnuyfirlýsingu, samskonar og skilin var eftir í innbroti í svínabú Stjörnugríss í upphafi maímánaðar.

Þetta herma heimildir fréttastofu. Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðaryfirlögregluþjónn segir í samtali við Vísi að innbrotið sé áþekkt og innbrotið hjá Stjörnugrís. Reykjabú framleiðir matvæli undir merkjum Ísfugls.

Brotist var inn í svínabú Stjörnugríss á Kjalarnesi aðfaranótt 12. maí síðastliðinn og skilin eftir svokölluð stefnuyfirlýsing á staðnum. Tíu smágrísir drápust í innbrotinu þar sem dýrum var sleppt út. 

Sagði Geir Gunnar Geirsson framkvæmdastjóri Stjörnugríss að innbrotið hefði verið gert undir yfirskini dýravelferðar. Hann sagði ljóst að nýr veruleiki blasi við matvælaframleiðendum á Íslandi, öryggisgæslan hefði hingað til verið lítil sem engin en ljóst yrði að nú þyrfti að bregðast við.

Ljóst er að innbrotið hjá Ísfugli í Mosfellsbæ nú er keimlíkt. Ekki er ljóst hver ber ábyrgð.

„Við vitum ekki hverjir voru að verki að svo stöddu, við erum bara komin á fullt að afla gagna. Rannsókn málsins er á algjöru frumstigi,“ segir Hjördís.

Voru mikil skemmdarverk á svæðinu, hvernig var aðkoman?

„Þetta var eitthvað minna rask heldur en í hinu, þó þetta sé alltaf huglægt en það er ljóst að þetta var þó tjón sem hlaust þarna af. Þetta eru mjög áþekk tilvik.“

