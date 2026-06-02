Brotist inn í Reykjabú og annað „manifestó" skilið eftir Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 2. júní 2026 10:08 Frá Reykjabúi. Vísir/Vilhelm Brotist var inn í Reykjabú í Mosfellsbæ þar sem ræktaðir eru kalkúnar og kjúklingar og skemmdarverk unnin á býlinu aðfaranótt mánudags. Skilið var eftir „manifesto," svokallaða stefnuyfirlýsingu, samskonar og skilin var eftir í innbroti í svínabú Stjörnugríss í upphafi maímánaðar. Þetta herma heimildir fréttastofu. Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðaryfirlögregluþjónn segir í samtali við Vísi að innbrotið sé áþekkt og innbrotið hjá Stjörnugrís. Reykjabú framleiðir matvæli undir merkjum Ísfugls. Brotist var inn í svínabú Stjörnugríss á Kjalarnesi aðfaranótt 12. maí síðastliðinn og skilin eftir svokölluð stefnuyfirlýsing á staðnum. Tíu smágrísir drápust í innbrotinu þar sem dýrum var sleppt út. Sagði Geir Gunnar Geirsson framkvæmdastjóri Stjörnugríss að innbrotið hefði verið gert undir yfirskini dýravelferðar. Hann sagði ljóst að nýr veruleiki blasi við matvælaframleiðendum á Íslandi, öryggisgæslan hefði hingað til verið lítil sem engin en ljóst yrði að nú þyrfti að bregðast við. Ljóst er að innbrotið hjá Ísfugli í Mosfellsbæ nú er keimlíkt. Ekki er ljóst hver ber ábyrgð. „Við vitum ekki hverjir voru að verki að svo stöddu, við erum bara komin á fullt að afla gagna. Rannsókn málsins er á algjöru frumstigi," segir Hjördís. Voru mikil skemmdarverk á svæðinu, hvernig var aðkoman? „Þetta var eitthvað minna rask heldur en í hinu, þó þetta sé alltaf huglægt en það er ljóst að þetta var þó tjón sem hlaust þarna af. Þetta eru mjög áþekk tilvik." Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur línu á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið.