Skoðar að enda stríðið án þess að opna Hormússund Samúel Karl Ólason skrifar 31. mars 2026 10:14 Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, er sagður vilja binda enda á árásirnar á Íran og það án þess að opna Hormússund aftur. Sá baggi gæti endað á herðum ríkja Evrópu og ríkja við Persaflóa, samkvæmt heimildum Wall Street Journal. AP/Jose Luis Magana Donald Trump hefur sagt ráðgjöfum sínum í Hvíta húsinu að hann sé tilbúinn til að binda enda á stríð Bandaríkjanna gegn Íran, án þess að opna Hormússund fyrir skipasiglingar á nýjan leik. Forsetinn og ráðgjafar hans eru sagðir þeirrar skoðunar að það yrði of tímafrekt að opna sundið með hervaldi og þess vegna vilji hann halda í hluta af upprunalegu markmiðum sínum um að útrýma flota Íran og valda skaða á eldflaugaframleiðslu þar og binda enda á árásir á næstunni. Sundið yrði svo mögulega hægt að opna með viðræðum við klerkastjórnina í Íran. Gangi það ekki eftir myndu Bandaríkjamenn þrýsta á bandamenn sína í Evrópu og Mið-Austurlöndum um að sjá um að opna sundið aftur. Þetta hafa blaðamenn Wall Street Journal eftir heimildarmönnum sínum úr Hvíta húsinu. Miðillinn segir nokkrar hernaðaraðgerðir til skoðunar en forsetinn leggi ekki áherslu á þær. Ísraelar eru einnig að gera árásir á Íran en talsmaður ísraelska hersins sagði í morgun að þeir væru tilbúnir til að halda þeim áfram um margra vikna skeið. Vilja fullveldi yfir Hormússundi Lokun Hormússunds hefur haft mikil áhrif á hagkerfi heimsins og því lengur sem hún stendur yfir, því lengur munu áhrifin vara. Einn sérfræðingur í málefnum Írans sem blaðamenn WSJ ræddu við sagði það gífurlega óábyrgt af Trump, ef hann myndi þvo hendur sínar af vandamálinu með Hormússund. Það væri vandamál sem hann og Ísraelar hefðu skapað og það væri ómögulegt fyrir Bandaríkjamenn að einangra sig frá efnahagslegum afleiðingum þess. Um fimmtungur allrar olíu heimsins fer um Hormússund en þar er einnig flutt mikið magn af jarðgasi, áburði og ýmsum öðrum mikilvægum vörum fyrir hagkerfi heimsins. Eftir að Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásir á Íran fyrir rúmum mánuði hófu Íranir að gera árásir á flutningaskip sem siglt var um Hormússund og koma fyrir tundurduflum. Síðan þá hefur dregið verulega úr siglingum þar um. Kharg-eyja Hormússund JEMEN S.A.F. TYRKLAND SÝRLAND SÁDI-ARABÍA ÓMAN ÍRAK ÍRAN JÓRDANÍA EGYPTALAND LÍBANON ÍSRAEL KÚVEIT KÝPUR PALESTÍNA Kharg-eyja Teheran Hormússund BAREIN KATAR Áhafnir hundruð skipa bíða sitt hvoru megin við sundið eftir því að komast í gegn. Einhverjir hafa greitt Írönum fyrir leyfi um að sigla í gegnum sundið og ætla ráðamenn þar sér að setja toll á siglingar skipa þar um. Árás var gerð á eitt flutningaskip undan ströndum Dubaí í nótt. Þá var þremur kínverskum flutningaskipum siglt um sundið. Sundið er í raun alþjóðlegt hafsvæði en siglingaleiðirnar gegnum Hormússund eru eingöngu tveggja sjómílna breiðar og þarf að beygja skipum á milli tveggja eyja sem Íranir stjórna annars vegar og fjalllendis hins vegar, þar sem hersveitir Írana geta fundið mikið skjól gegn loftárásum. Hefðbundnum herskipum Írana hefur flestum verið sökkt af Bandaríkjamönnum en Íranir hafa margar leiðir til að loka sundinu. Með notkun sjálfsprengidróna, eldflauga, tundurdufla, smárra fjarstýrðra kafbáta, sæþotna og hefðbundins stórskotaliðs, svo eitthvað sé nefnt, geta Íranar gert áhöfnum olíuflutningaskipa mjög hættulegt að sigla þarna um. Skipin eru risastór og fara hægt um sundið, sem gerir þau að tiltölulega auðveldum skotmörkum. Ein af þeim kröfum sem klerkastjórnin hefur lagt fram í lauslegum viðræðum við Bandaríkjamenn í gegnum Pakistana er að Íranir öðlist fullveldi yfir Hormússundi. En þannig gætu Íranir fest tolla fyrir siglingar þar í gegn í sessi. Óhætt er að segja að það yrðu ráðamenn í ríkjum við Persaflóa, eins og Sádi-Arabíu og Katar, ekki sáttir við. Heimtaði opnun sundsins í gær Frá því árásirnar á Íran hófust hefur Trump verið margsaga um markmið stríðsins og hefur hann farið um víðan völl þegar kemur að því hve lengi hann sjái fyrir sér að stríðið vari eða hvort það sé yfir höfuð búið eða ekki. Hann hefur margsinnis sagt að klerkastjórnin hafi verið gersigruð. Í gær hótaði hann að sprengja upp hvert einasta orkuver, allar olíulindir og stöðvar þar sem sjó er breytt í drykkjarvatn í Íran, ef Íranir opnuðu ekki strax fyrir siglingar um sundið. Slíkar árásir væru stríðsglæpir. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna og þjóðaröryggisráðgjafi Trumps, svo eitthvað sé nefnt, sagði í viðtali í gær að Bandaríkjamenn myndu ljúka sér af í Íran á nokkrum vikum. Þá þyrfti að ganga frá málefnum Hormússunds. Hann sagði að þá myndu Íranir þurfa að taka ákvörðun í því máli eða að hópur ríkja víðs vegar að úr heiminum myndi tryggja að sundið yrði opið. Samkvæmt fréttastofunni Fars verður sundið lokað skipum frá Bandaríkjunum, Ísrael og öðrum ríkjum sem hafa beitt Íran refsiaðgerðum. 31. mars 2026 08:14 Enn fer ekki saman hljóð og mynd Donald Trump Bandaríkjaforseti heldur áfram að hafa í hótunum við stjórnvöld í Íran, á sama tíma og hann segir samningaviðræður eiga sér stað, beint og óbeint, og lýsir nýrri forystu landsins sem „sanngjarnri“ (e. reasonable). 30. mars 2026 06:24 Íranir búa sig undir árásir landherliðs Íranir segjast tilbúnir að bregðast við árásum bandarískra landgönguliða sem þeir telja í farvatninu hjá Bandaríkjaher. Forseti íranska þingsins sakar Bandaríkjamenn um að skipuleggja slíkar árásir á sama tíma og þeir þykist opnir fyrir friðarviðræðum. 29. mars 2026 14:41 Milljónir No Kings-mótmælenda: „Það verður að stöðva Trump“ Skipulögð mótmæli gegn stefnu Donalds Trump Bandaríkjaforseta fóru fram í flestum stórborgum landsins í gær. 