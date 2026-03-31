Hyggjast tollleggja skipaumferð um Hormuz-sund

Íranskir miðlar hafa greint frá því að þingnefnd hafi samþykkt tillögu um að heimta toll af skipaumferð um Hormuz-sund. Samkvæmt fréttastofunni Fars verður sundið lokað skipum frá Bandaríkjunum, Ísrael og öðrum ríkjum sem hafa beitt Íran refsiaðgerðum.
Það var öryggisnefnd þingsins sem fjallaði um tillöguna, sem er sögð þarfnast samþykkis nágrannaríkjanna. Ekki hefur verið greint frá mögulegum útfærslum eða upphæðum.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hótaði því í gær að ef ekki næðist samkomulag milli Bandaríkjanna og Íran, meðal annars um að opna flutningaleiðina um Hormuz-sund, myndu Bandaríkjamenn gjöreyðileggja alla mikilvægustu orkuinnviði landsins.
Olíuverð hefur hækkað verulega vegna lokunar sundsins og þá eru áhyggjur uppi af matvælaframleiðslu í heiminum, þar sem stór partur alls áburðar fer einnig þar um.