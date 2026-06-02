Sjö einstaklingar fundust látnir í bænum Muscatine í Iowa í Bandaríkjunum í gær, allir af völdum skotsára. Meðal þeirra var grunaður árásarmaður en fórnarlömbin virðast öll hafa tengst honum fjölskylduböndum.
Lögreglu var gert viðvart um skotárás á heimili í borginni rétt eftir hádegi í gær og fann fjóra með skotsár. Allir voru úrskurðaðir látnir á vettvangi.
Grunaður árásarmaður, hinn 52 ára, Ryan Willis McFarland, lét sig hverfa áður en lögreglu bar að garði en hann fannst skömmu síðar á göngustíg meðfram árbakka.
Hafði hann skotið sig og var úrskurðaður látinn.
Við nánari eftirgrennslan fundu lögreglumenn annað fórnarlamb látið á öðru heimili og þá fannst sjötta fórnarlambið skotið til bana á verkstæði í borginni.
Eins og áður segir tengdust fórnarlömbin McFarland fjölskylduböndum en lögregla hefur hvorki gefið upp nöfn þeirra né aldur. Þó er vitað að þeir sem fundust utan fyrsta heimilisins voru fullorðnir karlmenn.
Á samfélagsmiðlum hefur verið greint frá því að eiginkona McFarland og tvö börn séu meðal fórnarlambanna en eins og fyrr segir hefur það ekki verið staðfest af löggæsluyfirvöldum.