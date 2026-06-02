Furðar sig á því að þeir sem vildu minnka báknið fjölgi ráðum Oddur Ævar Gunnarsson og Bjarki Sigurðsson skrifa 2. júní 2026 11:28 Pétur Marteinsson oddviti Samfylkingarinnar ásamt Hildi Björns verðandi borgarstjóra. Vísir/Vilhelm Oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík furðar sig á því að flokkarnir sem hafi lofað því að minnka báknið í borginni láti það verða sitt fyrsta verk að fjölga nefndum í borgarstjórn. Hann segir Samfylkingu munu styðja góð mál. Fyrsti borgarstjórnarfundur á nýju kjörtímabili fer fram í dag. Nýr meirihluti í Reykjavík mun leggja fram tólf tillögur og þá verður lagt til að stofnuð verði þrjú ný ráð í borginni, leikskóla- og dagskólaráð, menningarráð og öldungaráð. Stafrænt ráð yrði samkvæmt tillögunum lagt niður og breytingar gerðar á verkefnum menningar- og íþróttaráðs, sem yrði í framhaldinu íþrótta- og tómstundaráð. Hvernig líst þér á tillögur þessa meirihluta? „Það er nú bara misjafnt," segir Pétur Marteinsson oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík. Hann segist hlakka til að taka þátt á sínum fyrsta fundi og hefja kjörtímabilið. „Við munum veita þeim aðhald en styðja góð mál. Það vekur athygli að það sé verið að fjölga nefndum í ráðunum þegar þessir flokkar sem eru nú í meirihluta töluðu mikið um að minnka báknið og skera fitu og svona í aðdraganda kosninganna. Svo er það kannski þetta fánamál sem slær mig illa en við sjáum hvað setur þarna inni." Svo er talað um að byrja með daggæslu og að borgin taki þátt í rekstri hennar? „Það verður einhver umræða um þetta á eftir. Það að taka leikskólann til hliðar og leikskóla og daggæslu sérstaklega fyrir er eitthvað sem við setjum okkur ekki upp á móti, en það þarf að gera þetta á réttum forsendum og við teljum að þetta sé eitthvað sem borgin eigi að gera í sameiningu." Hildur tekur við sem borgarstjóri, hvernig líst þér á hana? „Mér líst bara vel á Hildi. Þau háðu góða kosningabaráttu og sigruðu kosningarnar, svo það er eðlilegt að hún taki við sem borgarstjóri og hún er með reynslu. Hugmyndafræðilega erum við ekki alveg á sama stað og við munum beita okkur fyrir því að það verði góð stemning í borgarstjórn og við munum eins og ég sagði áðan styðja við góð mál." Pétur ræddi þessi mál og fleiri í Bítinu á Bylgjunni í morgun.