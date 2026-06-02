Erlent

Ætla að senda fleiri hælis­leit­endur á brott

Samúel Karl Ólason skrifar
Frá búðum í Frakkalndi þar sem farand og flóttafólk sem vill komast yfir Ermasundið til Bretlands heldur til. AP/Jean-Francois Badias

Leiðtogar Evrópusambandsins hafa komist að samkomulagi um ný lög sem ætlað er að umbreyta innflytjenda- og hæliskerfi sambandsins. Meðal annars felur samkomulagið í sér að flýta brottflutningi fólks sem hefur verið meinað um hæli, að reisa móttökustöðvar fyrir farandfólk utan ríkja ESB, styðja þau ríki sem fá hvað mest af farand- og flóttafólki og að hraða ferlinu öllu.

Gagnrýnendur þessara laga hafa, samkvæmt AP fréttaveitunni, gagnrýnt þau harðlega og líkja þeim við aðgerðir og stefnur ríkisstjórnar Donalds Trump í Bandaríkjunum á sviði farand- og flóttafólks.

Ráðamenn segja að umsóknir verði teknar fyrir hraðar og fleira fólki sem á ekki rétt á því að dvelja innan ESB verði vísað af svæðinu. Politico hefur eftir Magnus Brunner, yfirmanni málefna farandfólks hjá ESB, að samkomulagið muni gera leiðtogum ESB kleift að ná betri tökum á því hverjir komast þangað og í senn stjórna því betur hverjum verði gert að fara þaðan.

Brunner segir að opinber tölfræði bendi til þess að einungis 27 prósent þeirra sem sé hafnað um hæli innan ESB fari þaðan.

„Við verðum að gefa fólkinu þá tilfinningu að við höfum stjórn á því sem er að gerast.“

Að minnsta kosti fimm ríki ESB; Austurríki, Danmörk, Holland, Grikkland og Þýskaland, eiga þegar í viðræðum við önnur ríki um að hýsa fólk þar. Flest ríkin eru í Afríku en þessar móttökustöðvar eiga að taka mið af sambærilegum stöðvum sem Ítalar hafa reist í Albaníu.

Senda á fólk sem hefur fengið höfnun á þessa staði.

Viðræður um lögin hafa staðið yfir um nokkuð skeið en þær strönduðu í síðasta mánuði vegna deilna um hvenær þau ættu að taka gildi. Samkvæmt þessu nýja samkomulagi á hluti laganna ekki að taka gildi fyrr en eftir ár. Aðrir hlutar, eins og það að reisa móttökustöðvar, eiga strax að taka gildi.

Bæði framkvæmdastjórn ESB og Evrópuþingið eiga eftir að veita samkomulaginu og lögunum blessun sína.

AP segir að búist sé við því að það verði gert.

Innan Evrópusambandsins er búið að herða nokkuð á lögum og reglum hvað varðar farand- og flóttafólk á undanförnum árum. Það hefur gerst samhliða auknum stuðningi kjósenda við flokka sem standa gegn því að þessu fólki, sem kemur flest frá Afríku og Mið-Austurlöndum verði hleypt inn fyrir landamæri sambandsins.

