Deili­skipu­lag við Suður­lands­braut, sund­laugar og fánar efst á dag­skránni

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Nýr meirihluti tekur við í borginni í dag.
Vísir/Vilhelm

Nýr meirihluti í Reykjavík mun leggja fram tólf tillögur á fyrsta borgarstjórnarfundi eftir kosningar, sem hefst í hádeginu í dag. Þá verður lagt til að stofnuð verði þrjú ný ráð í borginni.

Frá þessu greinir Morgunblaðið.

Í blaðinu segir að endurskoðun deiliskipulags við Suðurlandsbraut, lengri afgreiðslutími sundlauga og niðurfelling reglna um notkun fána við ráðhús Reykjavíkur séu meðal þeirra tillagna sem lagðar verði fram.

Þá verður lagt til að stofnað verði þrjú ný ráð; leikskóla- og dagskólaráð, menningarráð og öldungaráð. Stafrænt ráð yrði samkvæmt tillögunum lagt niður og breytingar gerðar á verkefnum menningar- og íþróttaráðs, sem yrði í framhaldinu íþrótta- og tómstundaráð.

Eins og kunnugt er verður Hildur Björnsdóttir nýr borgarstjóri en Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar, forseti borgarstjórnar, og Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins, formaður borgarráðs.

