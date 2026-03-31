Samkvæmt veðurspá Veðurstofunnar snýst í vestan átta til fimmtán metra á sekúndu með éljum, en fimmtán til 23 metra á sekúndu um tíma austanlands með skafrenningi, einkum á fjallvegum. Hiti verður í kringum frostmark.
Í hugleiðingum veðurfræðings segir að lægð með snjókomu fari allhratt yfir landið til norðausturs snemma í dag, en fyrir hádegi verði lægðin þegar komin norðaustur af landinu og snúist þá í vestlæga átt. Svo gengur í vestlæga átt austanlands eftir hádegi og búast má við skafrenningi og lélegu skyggni á fjallvegum þar.
Gular viðvaranir hafa verið gefnar út á Austurlandi og Austfjörðum frá klukkan tíu og til klukkan 16. Í hugleiðingum segir að gott væri að kanna ástand á fjallvegum þar áður en lagt er af stað. Svo dregur úr vindi í kvöld og nótt. Hiti yfirleitt nálægt frostmarki. Hægt er að kanna veður á vef Veðurstofu og færð á vef Vegagerðar.
Á vef Vegagerðar kemur fram að Hellisheiði sé lokuð vegna umferðaróhapps og að víða sé þungfært, hálka og krapi. Lokað er um Dalsmynni og ófært um Öxi og Breiðdalsheiði.
Í hugleiðingum kemur fram að á morgun megi búast við breytilegri átt og þremur til átta metrum á sekúndu með stöku éljum eða skúrum, en vestan 10-15 austast á landinu framan af degi. Hiti verður á bilinu eitt til sex stig.
Um hádegi á að stytta upp Vestanlands en snýst í vaxandi suðaustanátt og þykknar upp þar seinnipartinn. Suðaustan 10-18 m/s og dálítil rigning eða slydda sunnan- og vestantil annað kvöld, en þurrt með hægum vindum á austanverðu landinu.
Suðaustan hvassviðri eða stormur með rigningu eða slyddu á fimmtudag, Skírdag, en lægir með stöku skúrum eða slydduéljum þegar líður á daginn, fyrst suðvestantil. Áfram hvasst á Norðausturlandi fram að miðnætti. Hiti 2 til 7 stig, en kólnar seinni partinn.
Á miðvikudag: Vestan og norðvestan 10-15 m/s á Norðaustur- og Austurlandi, en hægari vindur annars staðar. Stöku skúrir eða él, en lengst af þurrt austanlands. Frost 0 til 5 stig, en frostlaust við suður- og vesturströndina að deginum. Vaxandi suðaustanátt á Suður- og Vesturlandi um kvöldið og þykknar upp með dálítilli snjókomu eða slyddu.
Á fimmtudag: Suðaustan 13-20, en snýst í hægari vestanátt á Suður- og Vesturlandi seinnipartinn. Slydda eða snjókoma með köflum, en úrkomuminna á Norðurlandi. Hiti um eða yfir frostmarki.
Á föstudag: Breytileg átt 3-8 og bjart með köflum, en sums staðar dálítil él. Frost 0 til 5 stig.
Á laugardag: Breytileg átt og yfirleitt léttskýjað, en sums staðar él, einkum við ströndina. Hiti um eða undir frostmarki.
Á sunnudag: Norðlæg eða breytileg átt og bjart með köflum, en snjókoma á norðanverðu landinu, einkum síðdegis. Hiti breytist lítið.
Á mánudag: Útlit fyrir austanátt með snjókomu eða slyddu, en lengst af þurrt vestanlands. Hlýnar aðeins í veðri.