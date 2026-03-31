Veður

Lægð með snjó­komu fer hratt yfir landið

Lovísa Arnardóttir skrifar
Það snjóar í dag og eflaust margir krakkar í fríi. Þá er hægt að fara út á sleða. Vísir/Anton Brink

Samkvæmt veðurspá Veðurstofunnar snýst í vestan átta til fimmtán metra á sekúndu með éljum, en fimmtán til 23 metra á sekúndu um tíma austanlands með skafrenningi, einkum á fjallvegum. Hiti verður í kringum frostmark.

Í hugleiðingum veðurfræðings segir að lægð með snjókomu fari allhratt yfir landið til norðausturs snemma í dag, en fyrir hádegi verði lægðin þegar komin norðaustur af landinu og snúist þá í vestlæga átt. Svo gengur í vestlæga átt austanlands eftir hádegi og búast má við skafrenningi og lélegu skyggni á fjallvegum þar.

Gular viðvaranir hafa verið gefnar út á Austurlandi og Austfjörðum frá klukkan tíu og til klukkan 16. Í hugleiðingum segir að gott væri að kanna ástand á fjallvegum þar áður en lagt er af stað. Svo dregur úr vindi í kvöld og nótt. Hiti yfirleitt nálægt frostmarki. Hægt er að kanna veður á vef Veðurstofu og færð á vef Vegagerðar.

Þungfært og hálka

Á vef Vegagerðar kemur fram að Hellisheiði sé lokuð vegna umferðaróhapps og að víða sé þungfært, hálka og krapi. Lokað er um Dalsmynni og ófært um Öxi og Breiðdalsheiði.

Þykknar upp seinni part á morgun

Í hugleiðingum kemur fram að á morgun megi búast við breytilegri átt og þremur til átta metrum á sekúndu með stöku éljum eða skúrum, en vestan 10-15 austast á landinu framan af degi. Hiti verður á bilinu eitt til sex stig.

Um hádegi á að stytta upp Vestanlands en snýst í vaxandi suðaustanátt og þykknar upp þar seinnipartinn. Suðaustan 10-18 m/s og dálítil rigning eða slydda sunnan- og vestantil annað kvöld, en þurrt með hægum vindum á austanverðu landinu.

Suðaustan hvassviðri eða stormur með rigningu eða slyddu á fimmtudag, Skírdag, en lægir með stöku skúrum eða slydduéljum þegar líður á daginn, fyrst suðvestantil. Áfram hvasst á Norðausturlandi fram að miðnætti. Hiti 2 til 7 stig, en kólnar seinni partinn.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á miðvikudag: Vestan og norðvestan 10-15 m/s á Norðaustur- og Austurlandi, en hægari vindur annars staðar. Stöku skúrir eða él, en lengst af þurrt austanlands. Frost 0 til 5 stig, en frostlaust við suður- og vesturströndina að deginum. Vaxandi suðaustanátt á Suður- og Vesturlandi um kvöldið og þykknar upp með dálítilli snjókomu eða slyddu.

Á fimmtudag: Suðaustan 13-20, en snýst í hægari vestanátt á Suður- og Vesturlandi seinnipartinn. Slydda eða snjókoma með köflum, en úrkomuminna á Norðurlandi. Hiti um eða yfir frostmarki.

Á föstudag: Breytileg átt 3-8 og bjart með köflum, en sums staðar dálítil él. Frost 0 til 5 stig.

Á laugardag: Breytileg átt og yfirleitt léttskýjað, en sums staðar él, einkum við ströndina. Hiti um eða undir frostmarki.

Á sunnudag: Norðlæg eða breytileg átt og bjart með köflum, en snjókoma á norðanverðu landinu, einkum síðdegis. Hiti breytist lítið.

Á mánudag: Útlit fyrir austanátt með snjókomu eða slyddu, en lengst af þurrt vestanlands. Hlýnar aðeins í veðri.

