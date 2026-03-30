Í dag er spáð suðvestan og vestan fimm til þrettán metrum á sekúndu og dálitlar skúrir eða él, en að mestu bjart og þurrt austanlands. Snýst í austan- og suðaustanátt seint í kvöld með snjókomu eða slyddu.
Samkvæmt spá Veðurstofu verður svo vestan átta til þrettán metrar á sekúndu austanlands. Él, en snjókoma norðaustantil fram eftir degi, en léttir til þar annað kvöld. Hiti um eða yfir frostmarki að deginum.
Í hugleiðingum veðurfræðings kemur fram að á Grænlandssundi sé grunnlægð og því verði vestan og suðvestanátt á landinu í dag og að á morgun komi lægð upp að sunnanverðu landinu með suðaustanátt og snjókomu eða slyddu.
„Lægðin fer allhratt norðaustur yfir landið og því snýst aftur í vestan kalda eða stinningskalda með éljum í fyrramálið en norðaustantil mun snjóa fram eftir degi en annað kvöld léttir til í þeim landshlutum,“ segir að lokum í hugleiðingunum.
Á vef Vegagerðar kemur fram að flughált sé á Holtavörðuheiði. Þá eru ýmsir vegir lokaðir á Vestfjörðum og á Norðurlandi. Vegur um Dynjandisheiði er lokaður, Víkurskarð, Dalsmynni og Siglufjarðarvegur. Þá er víða snjóþekja og hálka. Hægt er að fá nánari upplýsingar á vef Vegagerðar og um veður á vef Veðurstofunnar.
Á þriðjudag: Breytileg átt 8-15 m/s um morguninn og víða snjókoma, slydda eða rigning. Snýst síðan í vestan- og suðvestanátt með éljum. Styttir upp austanlands seinnipartinn og hvessir um tíma. Hiti um eða undir frostmarki.
Á miðvikudag: Vestan og suðvestan 8-15 m/s og dálítil él, en bjart að mestu á Suðaustur- og Austurlandi. Hiti breytist lítið. Hægari seinnipartinn, en vaxandi suðaustanátt sunnan- og vestantil um kvöldið og snjókoma eða slydda með köflum.
Á fimmtudag: Austan og suðaustan 13-20 og slydda eða snjókoma með köflum, en úrkomulítið á Norðurlandi. Snýst í heldur hægari suðvestanátt með éljum seinnipartinn og um kvöldið. Hiti um eða yfir frostmarki.
Á föstudag: Breytileg átt og víða stöku él, einkum við sjóinn. Kólnar í veðri.
Á laugardag: Útlit fyrir norðlæga eða breytilega átt og snjókomu, en stöku él á Suður- og Vesturlandi. Hiti í kringum frostmark.
Á sunnudag: Líklega norðanátt og él eða snjókoma, einkum norðantil. Hiti breytist lítið.