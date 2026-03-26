Viðsemjendum fækkar: Araghchi og Ghalibaf gefin grið... í bili Hólmfríður Gísladóttir skrifar 26. mars 2026 09:55 Araghchi sagði í gær að Íranir hefðu ekki í hyggju að ganga til samningaviðræðna við Bandaríkjamenn að svo stöddu. Getty/Burak Kara Stjórnvöld í Ísrael eru sögð hafa tekið Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Íran, og Mohammad Bagher Ghalibaf, forseta íranska þingsins, af lista yfir þá ráðamenn Íran sem ráða átti af dögum. Frá þessu greinir Reuters og hefur eftir ónefndum heimildarmanni. Heimildarmaðurinn, sem virðist vera innanbúðamaður í Pakistan, segir þarlend stjórnvöld hafa gert Bandaríkjstjórn ljóst að ef Araghchi og Ghalibaf yrðu drepnir yrði enginn eftir til að eiga viðræður við. Bandaríkjamenn hafi í kjölfarið farið þess á leit við Ísraela að þeir létu tvímenningana í friði, sem þeir urðu við. Samkvæmt heimildarmanninum hafa yfirvöld í Ísrael fylgst með ferðum Araghchi og Ghalibaf og hugðust láta til skarar skríða gegn þeim. Wall Street Journal hefur eftir heimildarmönnum innan bandaríska stjórnkerfisins að mennirnir tveir hafi sannarlega verið fjarlægðir af „skotlista" Bandaríkjanna og Ísrael í um fjóra til fimm daga, á meðan reynt verður við viðræður. Donald Trump Bandaríkjaforseti, sem virðist ólmur vilja Írani að samningaborðinu, hefur sjálfur viðurkennt að mögulega hafi verið of hart gengið í því að afhöfða stjórnina í Íran, þar sem fáir séu að verða eftir til að semja við.