Skrúfa fyrir eina helstu leiðina fyrir gas til Úkraínu

Ríkisstjórn Viktors Orbán í Ungverjalandi hefur ákveðið að skrúfa fyrir gasleiðslur til Úkraínu til þess að knýja á um að olíuleiðsla frá Rússlandi verði opnuð aftur. Orbán hefur tekið upp enn harðari stefnu gegn Úkraínu en áður í harðri kosningabaráttu sem hann háir heima fyrir.
Aðgerðir ungverskra stjórnvalda tengjast því að Druzhba-olíuleiðslan frá Rússlandi sem liggur í gegnum Úkraínu hefur verið lokuð í nærri því tvo mánuði og sér ekki fyrir opnun hennar ennþá.
Úkraínsk stjórnvöld segja leiðsluna hafa skemmst í drónaárásum Rússa og að þau geti ekki hætt lífum tæknimanna sinna í að reyna sífellt að gera við hana.
Bæði Orbán og Robert Fico, starfsbróðir hans í Slóvakíu, hafa sakað Úkraínumenn um að stöðva olíuflutning Rússa viljandi. Þeir fóstbræður eru helstu bandamenn Vladímírs Pútín Rússlandsforseta í Evrópu og fengu undanþágu frá ESB til að halda áfram að flytja inn rússneska olíu þrátt fyrir innrásarstríð Rússa í Úkraínu.
Ungverska ríkisstjórnin tilkynnti í dag að gasleiðsla sem sá Úkraínumönnum fyrir um 45 prósentum af öllu því jarðgasi sem þeir fluttu inn í fyrra verði lokuð þar til Druzgba-olíuleiðslan kemst aftur í gagnið. Ungverjar segjast ætla að nota gasið til þess að fylla á eigin forða, að því er kemur fram í frétt AP-fréttastofunnar.
Orbán berst nú fyrir pólitísku lífi sínu í kosningum sem fara fram í næsta mánuði. Útlit er fyrir að hann gæti tapað fyrir miðhægriflokki Peters Magyar. Forsætisráðherrann hefur brugðist við andbyrnum með því að herða enn á andstöðu sinni við Úkraínu. Lýsti hann Úkraínu meðal annars sem óvini Ungverjalands.
Ungverski forsætisráðherrann kom í veg fyrir að Evrópusambandið samþykkti níutíu milljarða evra lán til Úkraínu vegna óánægju hans með lokuðu olíuleiðsluna í síðustu viku. Hann hótar því að beita neitunarvaldi gegn öllum frekari lánveitingu þar til hún verður opnuð aftur.
Þá hefur hann stöðvað olíuflutninga til Úkraínu og beitt neitunarvaldi á frekari refsiaðgerðir Evrópusambandsins gegn Rússlandi.