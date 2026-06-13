Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Eiður Þór Árnason skrifar 13. júní 2026 21:36 Bárðarbunga sést hér í fjarska. Vísir/vilhelm Tveir jarðskjálftar mældust í Bárðarbungu upp úr klukkan átta í kvöld að stærð 2,6 og 4,8. Skjálftar af þessari stærð sjást nokkuð reglulega í Bárðarbungu, að sögn Veðurstofunnar. Báðir skjálftarnir voru staðsettir í norðanverðri öskju Bárðarbungu á um tveggja til fjögurra kílómetra dýpi. Um tuttugu eftirskjálftar höfðu mælst skömmu fyrir klukkan níu. Greint er frá þessu í tilkynningu frá náttúruvárvakt Veðurstofu Íslands. Fyrri skjálftinn mældist klukkan 20:10 í kvöld og sá seinni klukkan 20:14. Síðast fannst skjálfti yfir fimm að stærð á svæðinu þann 31. janúar síðastliðinn og mældist hann 5,4. Bárðarbunga er megineldstöð sem liggur undir Vatnajökli og hafa minnst 26 eldgos orðið þar á síðustu ellefu öldum, samkvæmt hinni íslensku eldfjallavefsjá. Síðast var þar sprungugos í Holuhrauni norðan Vatnajökuls sem stóð yfir frá ágúst 2014 til febrúar 2015. Eldgos og jarðhræringar Bárðarbunga Mest lesið Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Innlent Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Innlent „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Innlent „Afleiðingarnar muni vara í einhver ár jafnvel“ Erlent Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Innlent Bandaríkjastjórn lokar á aðgang erlendra ríkisborgara Innlent „Okkur er gert að vera áfram í drullusvaðinu á Sævarhöfða“ Innlent Áfall fyrir bæjarfélagið Innlent Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Innlent Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Innlent Fleiri fréttir Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Límdu efnin á fætur sína Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Geirdís geti leitað á tjaldsvæði og greitt markaðsverð Krapvélar í yfirvinnu í góða veðrinu Bandaríkjastjórn lokar á aðgang erlendra ríkisborgara Áfall fyrir bæjarfélagið „Okkur er gert að vera áfram í drullusvaðinu á Sævarhöfða“ Lokað vegna skorts á starfsleyfi „Við horfum bjartsýn fram á veg“ Þrjár aflýsingar hjá Icelandair Hægt að skoða þyrlur og sprengjuleitarbúnað Gæslunnar Viðgerð Herjólfs dregst um þrjár vikur: „Vonum að þetta fari nú að verða búið“ Tilgangslaust stríð og æfir hjólabúar „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Hlaðvarparar hrósa sigri: „Logi er greinilega nettur gæi“ Bein útsending: Brautskráning Háskóla Íslands Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Eldhaf gaus upp í vélarrúmi og skipið rak í þrjá tíma Sæbrautargátan leyst: Það er 58, ekki 60 - en samt ekki alveg Ríkisstjórnin ýmist bensínlaus bátur eða á leikskóla í platheimi Friðarsamkomulag, rauð ljós á Sæbraut og ógeðfelldar lýsingar í dómsal Njósnarar enn í lögsögunni Felldi loks tár þegar andlát eiginmannsins var rætt „Af hverju má ég vera í Hveragerði en Grindvíkingar ekki í Grindavík?“ Hittust átta sinnum til að úrskurða um risaeðlubeinin Bólar ekkert á ályktun ungra miðflokksmanna Kviknaði í raftæki Sjá meira