Innlent

Skjálfti í Bárðar­bungu að stærð 4,8

Eiður Þór Árnason skrifar
Bárðarbunga sést hér í fjarska.
Bárðarbunga sést hér í fjarska. Vísir/vilhelm

Tveir jarðskjálftar mældust í Bárðarbungu upp úr klukkan átta í kvöld að stærð 2,6 og 4,8. Skjálftar af þessari stærð sjást nokkuð reglulega í Bárðarbungu, að sögn Veðurstofunnar.

Báðir skjálftarnir voru staðsettir í norðanverðri öskju Bárðarbungu á um tveggja til fjögurra kílómetra dýpi. Um tuttugu eftirskjálftar höfðu mælst skömmu fyrir klukkan níu. Greint er frá þessu í tilkynningu frá náttúruvárvakt Veðurstofu Íslands. Fyrri skjálftinn mældist klukkan 20:10 í kvöld og sá seinni klukkan 20:14.

Síðast fannst skjálfti yfir fimm að stærð á svæðinu þann 31. janúar síðastliðinn og mældist hann 5,4.

Bárðarbunga er megineldstöð sem liggur undir Vatnajökli og hafa minnst 26 eldgos orðið þar á síðustu ellefu öldum, samkvæmt hinni íslensku eldfjallavefsjá. Síðast var þar sprungugos í Holuhrauni norðan Vatnajökuls sem stóð yfir frá ágúst 2014 til febrúar 2015.

Eldgos og jarðhræringar Bárðarbunga

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið