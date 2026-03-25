Veður

Appel­sínu­gular við­varanir og yfir 45 metrar á sekúndu á Kjalar­nesi

Atli Ísleifsson skrifar
Appelsínugular viðvaranir verða í gildi á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi, við Faxaflóa og á Miðhálendi milli klukkan sjö í fyrramálið til 13.
Veðurstofan hefur gefið út appelsínugular viðvaranir á suðvesturhluta landsins í fyrramálið, þar með talið á höfuðborgarsvæðinu, og á Miðhálendinu, vegna suðaustan storms og stórhríðar. Gular viðvaranir verða í gildi í öðrum landshlutum.

Skyggni verður lélegt og má reikna með að hviður fari yfir 35 metra á sekúndu á Reykjanesbraut og yfir 45 metra á sekúndu á Kjalarnesi, við Hafnarfjall og undir Eyjafjöllum. Það verður stórhríð á Hellisheiði og í Þrengslum. Ferðaveður verður því varasamt en einnig er hætta á foktjóni og er fólk hvatt til að tryggja lausamuni.

Veðrið gengur niður á þessum slóðum um og eftir hádegi, en víða hríð á fjallvegum um norðanvert landið þá og snarpar vindhviður í Öræfum. Lægir um land allt annað kvöld.

Eins og fyrr segir mun veður fara ört batnandi suðvestantil eftir hádegi, en norðan- og austanlands er líklegt að veðrið valdi samgöngutruflunum fram á kvöld.

Veður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið