Appelsínugular viðvaranir og yfir 45 metrar á sekúndu á Kjalarnesi Atli Ísleifsson skrifar 25. mars 2026 09:43 Appelsínugular viðvaranir verða í gildi á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi, við Faxaflóa og á Miðhálendi milli klukkan sjö í fyrramálið til 13. Veðurstofan Veðurstofan hefur gefið út appelsínugular viðvaranir á suðvesturhluta landsins í fyrramálið, þar með talið á höfuðborgarsvæðinu, og á Miðhálendinu, vegna suðaustan storms og stórhríðar. Gular viðvaranir verða í gildi í öðrum landshlutum. Skyggni verður lélegt og má reikna með að hviður fari yfir 35 metra á sekúndu á Reykjanesbraut og yfir 45 metra á sekúndu á Kjalarnesi, við Hafnarfjall og undir Eyjafjöllum. Það verður stórhríð á Hellisheiði og í Þrengslum. Ferðaveður verður því varasamt en einnig er hætta á foktjóni og er fólk hvatt til að tryggja lausamuni. Veðrið gengur niður á þessum slóðum um og eftir hádegi, en víða hríð á fjallvegum um norðanvert landið þá og snarpar vindhviður í Öræfum. Lægir um land allt annað kvöld. Appelsínugular viðvaranir verða í gildi á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi, við Faxaflóa og á Miðhálendi milli klukkan sjö í fyrramálið til 13. Eins og fyrr segir mun veður fara ört batnandi suðvestantil eftir hádegi, en norðan- og austanlands er líklegt að veðrið valdi samgöngutruflunum fram á kvöld.