Forsvarsmenn varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna eru sagðir undirbúa það að senda um þrjú þúsund fallhlífarhermenn til Mið-Austurlanda. Hlutverk þeirra yrði að styðja við aðgerðir gegn Íran. Einnig er verið að senda landgönguliða á svæðið.
Um er að ræða stórfylki (Brigade) úr 82. herdeild fallhlífarhermanna. Þetta stórfylki hefur verið þjálfað og búið þannig að hægt eigi að vera að senda meðlimi þess hvert sem er í heiminum með 18 klukkustunda fyrirvara.
Hermennirnir eru sérstaklega þjálfaðir til að stökkva úr flugvélum og taka mikilvæga innviði eins og flugvelli.
Heimildarmenn Wall Street Journal innan bandarískra stjórnvalda segja von á því að skipunin verði gefin út á næstu klukkustundum. New York Times hafði einnig sagt frá því að þetta stæði til. Hermennirnir yrðu þá sendir til viðbótar við um 2.500 landgönguliða sem eru þegar á leið til Mið-Austurlanda.
Í frétt WSJ segir að ekki sé búið að ákveða að senda hermenn inn í Íran.
Vera hermannanna á svæðinu fjölgar þó kostum Donalds Trump, forseta, þegar kemur að því að opna Hormússund aftur, taka stjórn á Kharg-eyju eða jafnvel að senda hermenn inn í Íran til að reyna að sækja það auðgaða úran sem finna má þar.
Bandaríkjamenn skemmdu flugvöllinn á Kharg í nýlegum loftárásum og því sagði sérfræðingur sem blaðamenn NYT ræddu við að líklegra væri að landgönguliðarnir yrðu sendir til að taka eyjuna. Þeir gætu svo gert við flugvöllinn og þá væri hægt að senda liðsauka, ef slíkt þyrfti. Fallhlífarhermennirnir gætu þá komið landgönguliðunum til aðstoðar.
Þá hafa fregnir borist af því í dag að ráðamenn í Bretlandi og Frakklandi séu að leggja línurnar að því að senda flota til Persaflóa. Sá floti ætti að koma að því að opna Hormússund á nýjan leik.
Um fimmtungur allrar olíu heims er fluttur í skipum um Hormússund, auk mikils magns af jarðgasi. Olían og gasið er að mestu flutt til Asíu og Evrópu. Frá því árásirnar gegn Íran hófust hafa Íranir gert árásir á nokkur skip og hefur dregið verulega úr ferðum þeirra um sundið. Áhafnir hundruð skipa bíða sitt hvoru megin við sundið eftir því að komast í gegn.
Þetta hefur haft mikil áhrif á verð olíu og gass í heiminum og hefur Trump farið mikinn gegn bandamönnum Bandaríkjanna, fyrir að neita að koma Bandaríkjunum til aðstoðar við að opna sundið. Á sama tíma hefur hann ítrekað haldið því fram að Bandaríkjamenn þurfi enga hjálp.
The Times sagði frá því í dag að Bretar væru að skoða það að senda herskip eða mögulega leigja skip og senda það til Persaflóa. Skipinu yrði ætlað að vera einskonar móðurskip fyrir drónabáta og annan búnað sem notaður yrði til að finna tundurdufl og granda þeim.
Seinna meir kæmi til greina að senda tundurspilla til að fylgja olíuflutningaskipum um sundið. Samkvæmt heimildum Times myndu Frakkar, Bandaríkjamenn og aðrir koma að þessu verkefni.
Hormússund er mjög mjótt og myndi það líklega reynast erfitt að opna það og koma í veg fyrir árásir á skip sem siglt er þar um.
Siglingaleiðirnar gegnum Hormússund eru eingöngu tveggja sjómílna breiðar og þarf að beygja skipum á milli tveggja eyja sem Íranir stjórna annars vegar og fjalllendis hins vegar, þar sem hersveitir Írana geta fundið mikið skjól gegn loftárásum.
Hefðbundnum herskipum Írana hefur flestum verið sökkt af Bandaríkjamönnum en Íranir hafa margar leiðir til að loka sundinu.
Með notkun sjálfsprengidróna, eldflauga, tundurdufla, smárra fjarstýrðra kafbáta, sæþotna og hefðbundins stórskotaliðs, svo eitthvað sé nefnt, geta Íranar gert áhöfnum olíuflutningaskipa mjög hættulegt að sigla þarna um.
Skipin eru risastór og fara hægt um sundið, sem gerir þau að tiltölulega auðveldum skotmörkum.